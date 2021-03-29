Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Kurallara uyulursa bir hafta içerisinde vaka sayıları azalır

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısında hem aşılama hem koronavirüste gelinen süreç hem de vakaların durumunun değerlendirilebileceğini söyledi.

İlhan, bunların hepsinin değerlendirmesi yapılarken topyekün ülke bazında bir değerlendirme yapılabileceği gibi iller bazında da bir değerlendirmenin söz konusu olabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. İlhan, "Çok fazla vakaların yoğun olduğu illerde elbette kısıtlama olabilir. Özellikle çıkışın kısıtlanması önemli olacaktır. Bu da isteğe bağlı olur. 'Kırmızı yerlerde iller arasında çıkış kısıtlaması yapılabilir mi?' Bunu yapmak çok güç. HES kodu olsa da, farklı yerlerden toplumdan insanlar illerin dışına çıkabilir. Bu nedenle baktığımızda iller arasında kısıtlama değil de belki vakaların çok yoğun olduğu il merkezleri, ilçe merkezlerinde yerel yönetimlerin alabileceği kararlar olabilir. Yani bir ilimizde, bir beldemizde ya da bir ilçemizde diyelim ki vakalar çok yoğun, o ilçeden, o beldeden merkeze geliş-gidiş veya merkezden dışarıya gidiş- çıkışla ilgili bir karar alınabilir; ama burada yetkili il hıfzıssıhha kurulu" diye konuştu.

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"Kurallara uyarsak vakalar bir hafta içinde azalır"

Prof. Dr. İlhan, bütün hekimlerin, bilim insanlarının, en az sayıda vatandaşın enfekte olmasını arzu ettiğini ve bunun için canla başla çalıştığını söyleyerek, "Kurallara uyarsak hemen yarından itibaren düşebileceğini söylemek mümkün. Bugün herkes fiziksel mesafe, maske, hijyen, kurallarına uysun, kapalı ortamların havalandırmasını yapsın 1 hafta içerisinde vaka sayılarında azalma hemen karşımıza çıkabilir. Yerinde karar döneminin 1 ayı tamamlanıyor. Yeni dönem, yeni normalleşme, toplum çok sıkıldı, ekonomik zorluklar yaşayan esnafımız oldu; ama bu sürece artık hepimizin alışması gerekiyor. Bu acemilik dönemini toplumun atması, böyle yaşamaya artık alışması gerekiyor ki vaka sayılarımızdaki tırmanış azalsın, süreç daha aşağıya doğru yol alsın" ifadesini kullandı.

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"Randevu aldığımız yerde hangi aşı varsa o aşı"



Vaka sayılarının düşmesinin aşılanma ve sosyal mesafe kurallarına uymaya bağlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhan, şöyle konuştu:



