Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Özlüden yüz yüze eğitimde pilot uygulama önerisi Bazı illerde seçilmiş bazı okullarda başlatılabilir ve bunların sonuçları izlenir
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisi

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisi: Bazı illerde seçilmiş bazı okullarda başlatılabilir ve bunların sonuçları izlenir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bazı illerde seçilmiş bazı okullarda yüz yüze eğitim, pilot uygulama kapsamında başlatılabilir ve bunların sonuçları izlenir. Bu uygulama, yapılan hazırlıklarda gözden kaçan noktalar, aksamalar, hatalar varsa bunların ortaya çıkması ve düzeltilmesi için şans verir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Tevfik Özlü
Prof. Dr. Tevfik Özlü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, Youtube ve Twitter hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda, bugün uzaktan eğitimin başladığını anımsatarak, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim için 'pilot' uygulama önerisinde bulundu.

Ders zili çaldı: Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı
GÜNDEM
Ders zili çaldı: Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı

Prof. Dr. Özlü, "21 Eylül'de de yüz yüze eğitim, seyreltilmiş ve basamaklı model ile başlamış olacak sanırım. Okulların açılmasına epeyce zaman var. Bu sürede Milli Eğitim Bakanlığı, bir pilot uygulama başlatabilir. Bazı illerde seçilmiş bazı okullarda ve bazı sınıflarda yüz yüze eğitim pilot uygulama kapsamında başlatılabilir ve bunların sonuçları izlenir. Bu eğitime katılan öğretmenler, okul çalışanları, öğrenciler ve aileleri yakından izlenir ve okulların açılmasının topluma, öğrencilere, okul çalışanlarında bir risk artışına neden olup olmadığı görülebilir" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 gün daha bu vaka artışı bu şekilde gidebilir
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 gün daha bu vaka artışı bu şekilde gidebilir

"Bu uygulamanın yararlı olacağına inanıyorum"

Pilot uygulama ile, okulların pandemi sürecinde güvenli bir eğitime ne kadar hazır olduklarının da ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bu uygulama, yapılan hazırlıklarda gözden kaçan noktalar, aksamalar, hatalar varsa bunların ortaya çıkması ve düzeltilmesi için şans verir. Bundan sonraki süreçle ilgili kararların alınmasında yöneticilere yardımcı olur. Topluma ve ailelere de çocuklarını okula gönderme konusunda güven verir, rahatlatır. Bu pilot uygulamanın yaralı olacağına inanıyorum."

EBA TV ile uzaktan eğitim başlıyor
GÜNDEM
EBA TV ile uzaktan eğitim başlıyor
Abone Ol Google News
İdari izinli sayılacaklar

İdari izinli sayılacaklar

Ankara Valiliğinden 'kamuda esnek mesai' kararı.
Eldivensiz kalabiliriz

Eldivensiz kalabiliriz

Talep arttı, sıkıntı yaşandı: Dikkat çeken uyarı yapıldı.
G20 ülkeleri arasında Çin dışında daralma yaşamayan yok: Türkiye kaçıncı sırada?

Türk futbolunda <br>bir ilk

Türk futbolunda
bir ilk

Süper Lig ekibinin yarısı İsviçrelilere satılıyor.
100 bin<br>bina taşınacak

100 bin
bina taşınacak

18 ilde 80'i aşkın ilçe risk altında..
Yeni bir<br>dönem olacak

Yeni bir
dönem olacak

​Adalet Bakanı Gül'den yeni adli yıl açılışında önemli açıklama.

Mısır halkına<br>teşekkürler

Mısır halkına
teşekkürler

​Areda Survey'in Mısır halkına yönelik anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

​TSK kritik hedefleri TRLG-230 ile vuracak.
Muhtemel üç rakip

Muhtemel üç rakip

​Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi bugün belli oluyor.
İki ay daha uzatıldı

İki ay daha uzatıldı

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Yoğun bakımda

Yoğun bakımda

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüse yakalanmıştı.

​Trabzonspor aradığı 10 numarayı Brezilya'da buldu.
Kaza kurşunu

Kaza kurşunu

​Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.