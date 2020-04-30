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Koronavirüs Bilimsel çalışmalar Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonuna bildirilecek
TÜRKİYE

Bilimsel çalışmalar 'Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu'na bildirilecek

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda araştırmalarda ihtiyaç duyulacak veriye ulaşımın kolaylaştırılması, "network" kurulmasına destek verilmesi, çalışmaları karşılaştırılabilir kılacak kavram birliğinin tesisi ve bunların Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) yayın destek programına alınması amacıyla "Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu" kurdu.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile il sağlık müdürlüklerine, Kovid-19 konusunda bilimsel araştırma çalışmalarına ilişkin resmi yazı gönderildi.

Dünyanın en önemli gündem maddesi Kovid-19 (SARS 2) salgını ile hemen her ülkenin imkanları ölçüsünde mücadele ettiği vurgulanan yazıda, bu mücadelede ülkelerin aldığı kararların, toplumun bu kararları hayata geçirmedeki başarısının, sağlık altyapısı ve yetişmiş insan kaynağının büyük etkisi olduğu ifade edildi.

Yazıda, tanı süreçleri, kontrol tedbirleri, hastaların tedavi algoritmaları ve hastalara ilişkin bildirimler açısından tam standardizasyonun söz konusu olamadığına dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) zaman içinde ülkelerin imkanlarını da dikkate alarak tanı ve bildirim konusunda bazı standartlar önerdiği ve süreçte bazı revizyonlar yapma durumunda kaldığı aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Tedavi konusunda, kanıt değeri yüksek bir algoritma üzerinde uzlaşılamamıştır. Bakanlığımız, fedakarca uğraş veren sağlık personelimizin emeklerinin dokümante edilmesi, ülke tecrübelerimizin geleceğe miras bırakılacak şekilde belgelenmesi ve bu tecrübelerimizin dünya ile akademik platformda paylaşılmasına önem vermektedir.

Salgın sürecinde sağlık altyapısının ve dijital hasta kaydının avantajını yaşamış bir ülke olarak Türkiye'nin elde ettiği verilerden tüm insanlığın yararlanabileceği yönler olduğuna inanmaktayız.Bakanlığımız, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57, 64 ve 279. maddeleri kapsamında salgın hastalıklılarla ilgili yetki ve sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak bilim adamlarımızın bu konuda yapacağı araştırmaları teşvik etmek ve bu araştırmalara destek vermek arzusundadır."

"Teşvik usulleri TÜSEB tarafından yayımlanacak"

Bakanlığın bu stratejisi yönünde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından salgın sürecinde Türkiye'nin tecrübelerine ilişkin yapılacak yayınların teşvik edilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen yazıda, teşvik usullerinin TÜSEB tarafından yayımlanacağı bildirildi.

Yazıda, şunlar da kaydedildi:

"Yapılacak retrospektif veya prospektif araştırmalarda ihtiyaç duyulacak veriye ulaşımının kolaylaştırılması, gerektiğinde büyük seriler oluşturabilecek network kurulmasına destek verilmesi, çalışmaları karşılaştırılabilir kılacak kavram birliğinin tesisi ve TÜSEB yayın destek programına alınması amacıyla Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur.

Kovid-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil, insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir. Daha önce etik kurul izni almış Kovid-19 konusundaki araştırmalar için de en geç 10 gün içerisinde Komisyona başvuru yapılmalıdır.

Komisyon bildirim formları, https://bilimselarastirma.sagl... adresinde bulunmakta olup online doldurulacaktır. Araştırmalar, komisyon tarafından en fazla 5 iş günü içinde değerlendirilecek ve geri dönüş sağlanacaktır. Vaka takdimleri bu kapsama dahil değildir."

Söz konusu yazı; devlet ve vakıf üniversitelerine, illerdeki tüm sağlık kuruluşlarına ve bilimsel araştırma etik kurullarına gönderildi.

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