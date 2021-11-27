​Her geçen gün daha fazla yayılıyor: Biontech Omicron varyantına karşı etkili mi?

Dünya çapında ilk onay alan Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech ve Pfizer'den Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Uzmanların endişelerini anlıyoruz, B.1.1.529 varyantıyla ilgili araştırmalarımızı başlattık" denildi.
Testlerden veri bekleniyor
En geç iki hafta içerisinde laboratuvar testlerinden daha fazla veri beklediklerini belirten BioNTech, bu verilerle varyantın aşının sağladığı bağışıklıktan kaçtığının anlaşılması halinde bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmelerine yardımcı olacak bilginin elde edileceğini duyurdu.
KORONAVİRÜS
Dünyada yeni varyant alarmı: Omicron
Pfizer ve BioNTech, aşılarını altı hafta içinde yeniden tasarlayabileceklerini ve ilk dozların 100 gün içinde hazır olabileceğini kaydetti.
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Dünyayı alarma geçiren koronavirüsün yeni varyantının adı belli oldu. Dünya Sağlık Örgütü B.1.1.529 kodlu varyanta Yunan alfabesinin on beşinci harfi olan 'omicron' adını verdi.<br>
İlk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantın risklerini görüşmek üzere Cenevre'de toplanan DSÖ Danışma Grubu Omicron'u \"endişe verici\" olarak tanımladı.<br><br>
Ön bulguların yeni varyantın diğer endişe verici varyantlara kıyasla daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde olduğu bildirildi.<br>
Güney Afrika'nın hemen her şehrinde Omicron varyantı vakalarının artış gösterdiğine dikkat çekildi. <br><br>
Güney Afrika, Hong Kong, İsrail ve Botsvana'da yaklaşık 100 doğrulanmış vaka tespit edildi. <br><br>
Bilim insanlarına göre yeni varyant çok sıra dışı bir mutasyon kümesine sahip.
İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, varyantın aşıların dayandığı orijinal koronavirüstekinden önemli ölçüde farklı bir protein yapısının olduğunu açıkladı.
Bu durumun yeni varyantın vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmasına yardımcı olmasından endişe ediliyor.
BioNTech firması ise yeni varyantı yakından incelediklerini, en geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden kesin verilere sahip olacaklarını duyurdu.<br>
Belçika koronavirüsün yeni varyantının Avrupa'da görüldüğü ilk ülke oldu. Enfekte kişinin, Türkiye üzerinden Mısır'a yaptığı bir geziden döndükten 11 gün sonra semptomlar geliştiren genç bir kadın olduğu açıklandı.<br>
Aşısız vakanın daha önce Güney Afrika'da hiçbir ülkeye gitmediği belirtildi. İlk vaka tespit edilmesinin ardından 27 AB ülkesi Güney Afrika'ya seyahat yasağı getirme konusunda anlaştı.
Güney Afrika'dan uçakla Amsterdam'a varan onlarca yolcu COVID-19 testi yaptırmak için havalimanında kuyruk oluşturdu.
AB'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri de Güney Afrika'dan ülkeye girişleri askıya aldı.<br><br>
DSÖ 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı varyantın ismini açıkladı: Omicron
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantına "Omicron" adını verdi. Yüksek derecede bulaşıcı olduğu açıklanan varyant "endişe verici" olarak sınıflandırıldı.
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Dünya çapında ilk onay alan Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech ve Pfizer'den Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, \"Uzmanların endişelerini anlıyoruz, B.1.1.529 varyantıyla ilgili araştırmalarımızı başlattık\" denildi.
En geç iki hafta içerisinde laboratuvar testlerinden daha fazla veri beklediklerini belirten BioNTech, bu verilerle varyantın aşının sağladığı bağışıklıktan kaçtığının anlaşılması halinde bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmelerine yardımcı olacak bilginin elde edileceğini duyurdu.
Pfizer ve BioNTech, aşılarını altı hafta içinde yeniden tasarlayabileceklerini ve ilk dozların 100 gün içinde hazır olabileceğini kaydetti.
DSÖ varyanta Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron adını verdi.
Yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın neredeyse tüm eyaletlerinde varyantın görüldüğü vurgulanarak, \"Varyant çok sayıda mutasyona uğramış olmakla birlikte bu mutasyonların bazıları endişe verici\" ifadesi kullanıldı.
Covid-19 Yayılımı için Teknik Danışma Grubu'nun yeni varyantı incelemeye devam edeceği belirtilerek, bu varyanta karşı tedbir almak için ülkelere, \"Covid-19 varyantlarını daha iyi anlayabilmek üzere takip ve zamanlama sistemlerini geliştirme\", \"tamamlanmış genom dizilimleri ve ilişkili verileri kolay ulaşılabilir veri tabanlarına sunma\", \"varyantlara dair vaka ve merkez üssü bilgilerini DSÖ ile paylaşma\" tavsiyesinde bulunuldu.
Açıklamada dünyaya, salgına karşı şimdiye kadar alınan tedbirleri aynen devam ettirmesi çağrısı da yapıldı.<br><br>
Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu.<br><br>
Bu iki ülkede şimdiye kadar 9 kişide görülen B.1.1.529, \"süper varyant\" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.<br><br>
Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.<br><br>
Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.<br><br>
Her geçen gün daha fazla yayılıyor: Biontech Omicron varyantına karşı etkili mi?
Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer, yeni ortaya çıkan Omicron varyantına karşı gerekirse yeni varyanta göre uyarlanmış yeni bir aşının yaklaşık 100 gün içinde geliştirilebileceğini duyurdu.