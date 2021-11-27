​Her geçen gün daha fazla yayılıyor: Biontech Omicron varyantına karşı etkili mi?

Covid-19 Yayılımı için Teknik Danışma Grubu'nun yeni varyantı incelemeye devam edeceği belirtilerek, bu varyanta karşı tedbir almak için ülkelere, \"Covid-19 varyantlarını daha iyi anlayabilmek üzere takip ve zamanlama sistemlerini geliştirme\", \"tamamlanmış genom dizilimleri ve ilişkili verileri kolay ulaşılabilir veri tabanlarına sunma\", \"varyantlara dair vaka ve merkez üssü bilgilerini DSÖ ile paylaşma\" tavsiyesinde bulunuldu.