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Koronavirüs Bollywood yıldızından görülmemiş yardım Un çuvallarına para gizledi, sadece ihtiyacı olan aldı
DÜNYA

Bollywood yıldızından görülmemiş yardım: Un çuvallarına para gizledi, sadece ihtiyacı olan aldı

Oynadığı filmler milyonlarca kişi tarafından izlenen Bollywood'un dünyaca tanınan yıldızı Hindistanlı aktör Aamir Khan'dan sıra dışı bir yardım kampanyası geldi. Ünlü aktör, koronavirüs nedeniyle ihtiyacı olan herkese bir kilo dağıtacağını duyurdu. Bunun üzerine yardım kampanyasına fazla başvuru yapılmadı. Sadece gerçekten ihtiyacı olanlar un almaya geldi. Eve giden mağdurlar un çuvallarının içinde 10 in rupi (1375 TL) görünce gözlerine inanamadı. Yani bu yardımı, sadece gerçekten ihtiyacı olanlar aldı.

Haber Merkezi Diğer
Aamir Khan
Aamir Khan

Büyük bir hayran kitlesine sahip Bollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Aamir Khan yine adından uzun bir süre söz ettirecek yardıma imza attığı belirtildi. Dünya gündemine oturan haber bir Tiktok videosuyla yayıldı ve konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Söz konusu haber Hindistan merkezli News18 adlı haber sitesinde de yayınlandı.

Gerçekten ihtiyacı olanlar aldı

Ünlü yıldız, Aamir Khan çok alışılmadık bir bağışta bulunacağını belirterek, koronavirüs salgınından etkilenenlere bir kilogram un dağıtacağını duyurdu. Sadece bir kilo un olduğu için pek çok insan yardımı beğenmedi ve almaya gelmedi. Yalnızca ihtiyaç sahipleri geldi. Bu yardımı kabul eden herkes 15.000 rupi un paketlerinde buldu.

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