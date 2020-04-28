Bollywood yıldızından görülmemiş yardım: Un çuvallarına para gizledi, sadece ihtiyacı olan aldı

Büyük bir hayran kitlesine sahip Bollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Aamir Khan yine adından uzun bir süre söz ettirecek yardıma imza attığı belirtildi. Dünya gündemine oturan haber bir Tiktok videosuyla yayıldı ve konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Söz konusu haber Hindistan merkezli News18 adlı haber sitesinde de yayınlandı.

Gerçekten ihtiyacı olanlar aldı

Ünlü yıldız, Aamir Khan çok alışılmadık bir bağışta bulunacağını belirterek, koronavirüs salgınından etkilenenlere bir kilogram un dağıtacağını duyurdu. Sadece bir kilo un olduğu için pek çok insan yardımı beğenmedi ve almaya gelmedi. Yalnızca ihtiyaç sahipleri geldi. Bu yardımı kabul eden herkes 15.000 rupi un paketlerinde buldu.