Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1124 artarak 27 bin 878'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 928 artışla 465 bin 166'ya ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

FOTOĞRAF 32 Koronavirüs dünyayı pençesine almaya devam ederken, salgının merkezi çok sayıda ülkede corona virüs vakalarının sayısında hızlı bir artış görülen Latin Amerika'ya kaymaya başladı. Koronavirüs vaka sayısının 330 bine ulaştığı Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en yaygın olduğu ikinci ülke oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 22 Mayıs Cuma itibarıyla 21 bin 48'e yükseldi. 210 milyon nüfuslu ülkede, salgının en ağır yaşandığı Sao Pauolo kentindeki Formosa Mezarlığı'nda corona virüs ölümleri nedeniyle yeni mezarlar kazılırken, görevlilerin günde ortalama 1000'e yükselen defin işlemlerine yetişmekte zorlandığı belirtiliyor. Salgının başlarında virüsün 'göründüğü kadar önemli bir tehlike arz etmediği' yönünde açıklamalar yapan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Covid-19'u tedavi ettiği kanıtlanmamış klorokin ve hidroksiklorokin gibi ilaçların kullanılmasını tavsiye etmesinin ardından üst düzey bazı sağlık bakanlığı yetkilileri de istifa etti. Yerlerine askerler atandı. Orduda aktif general olan yeni Sağlık Bakanı Eduardo Pazuella da bu ilaçların hafif vakalarda kullanılması için genelge yayımladı. Aralarında Meksika, Şili ve Peru'nun da bulunduğu pek çok bölge ülkesi de hızla yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor. ABD'deki yeni vakaların sayısındaki artışın artık düz bir eğriye dönüştüğü ve bir çok Avrupa ülkesinde yeni vakaların sayısının azalmaya başladığı gözönüne alındığında Latin Amerika'nın salgının yeni merkez üssü olduğunu söylemek mümkün. Kıtada ilk vaka Brezilya'da <br> <br> Latin Amerika’dan ilk teyit edilmiş vaka haberi 26 Şubat’ta Brezilya’dan geldi. Ancak araştırmacılar aslında çok daha erken, Ocak ayında görülmeye başlamış olabileceğini gösteren veriler olduğunu söylüyorlar. O tarihten itibaren koronavirüs bölgedeki her ülkeye yayıldı. Avrupa Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre kıtada 600 binden fazla vaka kaydedildi ve şu ana kadar 30 binden fazla insan Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bunlar, Avrupa ve ABD'dekiyle kıyaslandığında çok daha düşük rakamlar ama Latin Amerika'da çok daha az test yapıldığını ve Covid-19 ölümlerinin tümünün kayda geçirilmemiş olabileceğini de hesaba katmak gerekiyor. Salgın kıtada en çok Latin Amerika'nın en kalabalık iki ülkesi Meksika ve Brezilya'da can aldı. Meksika'da şu ana kadar 6 bin, Brezilya'da ise 21 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Fakat araştırmacılar her iki ülkede de gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini Covid-19 ölümlerinin bir çoğunun bildirilmediğini ya da teşhis edilemediğini düşünüyorlar. Henüz zirveye ulaşılmadı <br> <br> ABD ve Avrupa’daki çoğu ülkenin aksine, Latin Amerika’daki pek çok ülkede yeni vaka sayısı ve ölümler hala her gün artış gösteriyor. Brezilya, Meksika ve Peru'yu günlük ölümler bakımından Avrupa'nın en çok can kaybı yaşanan ülkeleri olan İngiltere, İtalya ve Fransa ile karşılaştırıldığında, ölümlerin her yerde azaldığı ama Latin Amerika ülkelerinde hala arttığı görülüyor. Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya salgının yeni merkezi oldu: Mezarlar yetişmiyor Latin Amerika'daki çok sayıda ülkede koronavirüs vakalarının sayısında hızlı bir artış var. Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en fazla görüldüğü olduğu ikinci ülke oldu. BiP'te paylaş

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