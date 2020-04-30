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Koronavirüs Brezilyada son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 435 kişi öldü
DÜNYA

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 435 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 435 kişi hayatını kaybetti. Ülke, Güney Amerika kıtasında salgının merkezi konumunda.

Haber Merkezi AA
Brezilya'da koronavirüs tedbirleri
Brezilya'da koronavirüs tedbirleri

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 435 artışla 5 bin 901'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 7 bin 218 artarak 85 bin 218'e yükseldi. 

35 bin 935 kişinin iyileştiği ülkede hayatını kaybeden 1539 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Brezilya'da kanalizasyonlarda koronavirüs materyallerine rastlandı
DÜNYA
Brezilya'da kanalizasyonlarda koronavirüs materyallerine rastlandı

Brezilya, Güney Amerika'da salgının merkezi oldu

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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