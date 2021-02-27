​Bu da erken normalleşme

Türkiye normalleşme takvimini konuşurken bazı esnaflar erkenden normalleşti. İstanbul’un birçok semtinde kebapçılar, kafeler, restoranlar müşterilerine hizmet vermeye başladı.

OTELLERİ KULLANIYORLAR

Yasakları çiğneyenlerin başında otel ve lüks restoranlar geliyor. Ortaköy, İstinye, Florya ve Bebek’te bulunan lokantalar, otellerin restoranlarını kiralıyorlar. Düzenli müşterilerine haber veren işletme sahipleri otellerde pandemiden önceki gibi hizmetlerine devam ediyorlar. Yemek için gelen vatandaşlara otel lobisinden oda numarası veriliyor. Herhangi bir denetlemeye karşı önlem olarak kullanılan bu sistem sadece yemek için gelen müşteriyi otelde konaklıyormuş gibi gösteriyor.

İstanbul’da kebap denilince ilk akla gelen yerlerden biri olan Fatih’te de durum aynı. Kebapçılar sokağında dükkanların girişinde bulunan garsonların ise yasak umurlarında değil. Yoldan geçen vatandaşları “İçeride yerimiz var” diye çağırıyorlar.

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GAZETEYLE KAPAMIŞLAR

Kafe işletmeleri ise diğer mekanlardan daha iyi önlem almış. Dışarıdan kapalı gibi gözüken işletmelerin camları gazete kağıtlarıyla kapatılmış. İçeriye girdiğimizde ise masalarda sosyal mesafesiz bir şekilde oturan vatandaşlar hem çay hem de nargileyi rahat rahat içiyorlar.

ÇİFTE STANDART

Bu kuralsızlıktan en çok şikâyet eden ise genelgeye uyan işletme sahipleri. Bakırköy’de kurallara uyup kepenk kapatan bir kafe sahibi, “Kötü. Çifte standart olmaz. Kurallara uyanla uymayanı ayırmaları lazım” dedi. Kurallara uymayan bir işletme sahibi ise kendini şu ifadelerle savundu: “Açmazsak batacaktık. Mal sahipleri bizden kira istiyor. Müşteriler talep edince bizde hizmet vermeye başladık.”

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