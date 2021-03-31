Bu varyant daha bulaşıcı: Mutant virüsün oranı yüzde 75

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonun Türkiye’nin yüzde 75’ine yayıldığını söyledi. Koca, Mecliste gazetecilerin sorularını cevapladı. Koca, “Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye’deki oranı yüzde 75’lere ulaştı. Bunun dışında ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerini artık İngiliz varyantı almaya başladı. Bu varyantın en önemli özelliği; bulaştırıcılığının çok yüksek olduğu ama şimdiye kadar virülansında bir değişiklik olmadığını biliyoruz. Ayrıca Brezilya ve Güney Afrika mutantı, varyantı söz konusu. Brezilya mutantına ilişkin daha önce bir ilimizde görülen bir vakadan bahsetmiştim. Şimdi 3 vaka oldu. İki vakamız İstanbul, bir vakamız İzmir’de. Güney Afrika varyantı ise şu ana kadar 157 vakamız oldu” dedi.

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Bakan Koca, “Sırası gelen, ‘Ben Biontech aşısı olmak istemiyorum.’ dediğinde, Sinovac aşısı olabilecek. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak. Çünkü onam formu alınarak yapılıyor” karşılığını verdi.

NAZAL AŞI YIL SONUNA HAZIR

Sprey formda (nazal aşı) çalışmasına ilişkin bilgiler veren Koca, “Bir özel şirketin girişimi, 4 üniversitemizin bu noktadaki katkısı ve Bakanlığımızın TÜSEB üzerinden desteğiyle yakinen takip ettiğimiz ve dünyada bu anlamda ilk olacağını düşündüğümüz bir aşı. Farklılığı, bu salgının üst solunum yolundan girişi söz konusu olduğu için, bunu önleyen, mukozal immüniteyi sağlayan, bulaşıcılığı da önlemesi. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız. Muhtemelen de en geç yıl sonuna doğru ama çalışmanın başarılı olma durumunda daha erken bitirilmesi, ayrıca tek doz uygulaması için de üzerinde ayrıca çalışıyoruz. Bu durumda daha erken gündeme gelebilir” dedi. Bu arada yerli aşının fikri mülkiyet haklarının Sağlık Bakanlığı’na ait olduğu da öğrenildi.

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1,7 MİLYON BİONTECH AŞISI GELECEK

Koca, “Biontech aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistik hazırlıkları tamamlandı. Biontech aşısının şu an Türkiye’ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak” dedi.

TERAVİHLER CAMİDE KILINABİLECEK

Koca, “Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da konuyla ilgili açıklamaları olacak. Ama iftar ve sahur gibi toplu organizasyonlar yasaklandı” ifadelerini kullandı.

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Kitle bağışıklığı yüzde 10’un üzerinde

Aşılamada 15,5 milyon doza, iyileşen hasta sayısında üç milyona yaklaşan Türkiye’de kitle bağışıklığının yüzde 10’un üzerinde olduğu bildirildi. Kovid-19’la mücadelede aşılama, aşı tedariki, yerli aşı geliştirmeye ilişkin yeni bilgiler geliyor. Aşı sistemine öğretmenlerin tanımlı olduğu bildirilirken sisteme bu hafta emniyet, jandarma ve yargı personelinin de tanımlanacağı öğrenildi. Bakan Koca da, “60 yaş, riskli ve kronik hasta grubuna aşıya başladık. Emniyet, güvenlik ve yargıdaki çalışanlarla ilgili de önümüzdeki günlerde başlamış olacağız. Dolayısıyla sıra hizmet sektörü ve sizlere (basına) gelmiş oldu.” dedi.