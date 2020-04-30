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Koronavirüs Bulgaristanda vaka sayısı bin 488e yükseldi
DÜNYA

Bulgaristan’da vaka sayısı bin 488’e yükseldi

Bulgaristan’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 65 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise bin 488’e çıktı.

Haber Merkezi DHA
Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına rağmen halk Paskalya Bayramı için kiliselere gitmişti.
Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına rağmen halk Paskalya Bayramı için kiliselere gitmişti.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 65 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 51 kişi daha artarak bin 488’e yükseldi.

Öte yandan ülkede, 266 kişinin iyileştiği açıklandı.

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