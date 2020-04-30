Bulgaristan’da vaka sayısı bin 488’e yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 65 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 51 kişi daha artarak bin 488’e yükseldi.
Öte yandan ülkede, 266 kişinin iyileştiği açıklandı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 65 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 51 kişi daha artarak bin 488’e yükseldi.
Öte yandan ülkede, 266 kişinin iyileştiği açıklandı.
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