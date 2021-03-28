Koronavirüs Çanakkalede bir köy karantinaya alındı
TÜRKİYE

Çanakkale’de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyü, pozitif vaka sayısı ve temaslı artışı nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Çanakkale’de bir köy karantinaya alındı
Köyün giriş ve çıkış noktalarında jandarma bulunuyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Tayfur köyü, Hıfzıssıha Kurulu kararıyla pozitif vaka sayısı ve temaslı artışından dolayı 14 gün süreyle karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkış noktalarında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından önlem alınırken vatandaşların ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanıyor.

Acıpayam Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
GÜNDEM
Acıpayam Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

'TEDBİRLERE UYULMADI'

Tayfur köyü muhtarı Ramis Sarıgöl, "Yaptığımız uyarılara rağmen tedbirlere uyulmadı. Dışarıdan gelen ziyaretçiler nedeniyle koronavirüs vakaları arttı ve köy karantinaya alındı. Köyümüze giriş ve çıkışlar yasaklandı. İnşallah bu salgını daha fazla üzüntü verici olaylarla atlatmayız" dedi.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 32 saat sürecek sokağa çıkış kısıtlaması başladı
KORONAVİRÜS
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 32 saat sürecek sokağa çıkış kısıtlaması başladı

Bakan Koca duyurdu: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz
KORONAVİRÜS
Bakan Koca duyurdu: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz
Abone Ol Google News
Eşini yerde görünce bayıldı

Eşini yerde görünce bayıldı

​Marketten dönen yaşlı kadın hayatının şokunu yaşadı.
Hollandada galip Teflon Rutte

Hollanda'da galip 'Teflon' Rutte

Seçimin kaybedeni İslamofobik Wilders oldu.
Seyirci alınacak

​Türkiye Futbol Federasyonu müjdeyi açıkladı.

​Yurt dışına gidip ve gelecekler dikkat.

​Marmara Denizi'nde sular çekilince ortaya çıktı.

​Türk firması KADEME ihracatta atağa kalktı.

Hızla süren inşaatın yüzde 80'i tamamlandı.
Sürüsünü drone ile takip ediyor

Sürüsünü drone ile takip ediyor

​Ona 'Teknolojik çoban' diyorlar.

Paranızın dörtte<br>birini geri alabilirsiniz

Paranızın dörtte
birini geri alabilirsiniz

Çocuğu özel okula giden veliler için önemli çağrı.

​50 sabıka kaydı çıktı

​Kanlar içinde inlerken çöplükte bulunmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.