Koronavirüs Çankırıda bir köy karantinaya alındı Giriş çıkışlar kapatıldı
TÜRKİYE

Çankırı'da bir köy karantinaya alındı: Giriş çıkışlar kapatıldı

Çankırı'da bir köy karantinaya alındı: Giriş çıkışlar kapatıldı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina kapsamında köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Çankırıda bir köy karantinaya alındı: Giriş çıkışlar kapatıldı
Arşiv

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyü, son zamanlarda artan koronavirüs vakaları sonrası karantinaya alındı.

Orta Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Dodurga Köyü'nde Koronavirüs pozitif vakaların yoğunlaşması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında 28/03/2021 saat 20.00'den itibaren Dodurga Köyü'nde Karantina uygulanmasına başlanmasına ve kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edilerek, istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınarak uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 127 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 127 milyonu geçti

Türkiye'nin 28 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Can yakan tablo
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 28 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Can yakan tablo
Abone Ol Google News
Orta Akdenizde göç dalgası

Orta Akdeniz'de göç dalgası

​Son 24 saatte 500 göçmen yakalandı.
Eşini yerde görünce bayıldı

Eşini yerde görünce bayıldı

​Marketten dönen yaşlı kadın hayatının şokunu yaşadı.
Can yakan tablo

Can yakan tablo

​Bakanlık son bilgileri paylaştı.
Azez'de terör <br>örgütüne darbe

Azez'de terör
örgütüne darbe

​İçişleri Bakanı Soylu, detayları açıkladı.
Hollanda'da galip 'Teflon' Rutte

Hollanda'da galip 'Teflon' Rutte

Seçimin kaybedeni İslamofobik Wilders oldu.
Evlat hasreti acıların en büyüğüdür

Evlat hasreti acıların en büyüğüdür

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, anneler için çağrıda bulundu.

​Türkiye Futbol Federasyonu müjdeyi açıkladı.

​Yurt dışına gidip ve gelecekler dikkat.

​Marmara Denizi'nde sular çekilince ortaya çıktı.

​Türk firması KADEME ihracatta atağa kalktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.