Çin aşısı Türkiye'de

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Çin'den gelecek olan aşı ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, 'Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz' ifadelerin kullandı.

