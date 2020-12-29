Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor

Türk Hava Yolları, Çin'den gelecek aşılarla ilgili tarihi açıkladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.
Uçuş detayları aşağıdadır:
-Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,
-TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.
-TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur.
-TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05’tir."
Gecikmeli geliyor
Pazartesi günü gelmesi planlanan aşının sevkiyatı gecikmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası ve acil durum ilan edilmesi üzerine açıklama yapmış, gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle Çin'den alınan aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini duyurmuştu.