Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor

Türk Hava Yolları, Çin'den gelecek aşılarla ilgili tarihi açıkladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.

Uçuş detayları aşağıdadır:

-Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,

-TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.

-TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur.

-TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05’tir."

OYNAT 00:20 Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Çin'den gelecek olan aşı ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, 'Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz' ifadelerin kullandı.

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Gecikmeli geliyor

Pazartesi günü gelmesi planlanan aşının sevkiyatı gecikmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası ve acil durum ilan edilmesi üzerine açıklama yapmış, gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle Çin'den alınan aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini duyurmuştu.

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