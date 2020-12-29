Koronavirüs Çin aşısı yarın Türkiyeye geliyor
TÜRKİYE

Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor

Pazartesi günü gelmesi planlanan Sınovac aşısı sevkiyatı, Pekin gümrüğünde görülen koronavirüs vakası görülmesi ve acil durum ilan edilmesi nedeniyle sekteye uğramıştı. THY güzel haberi son dakika olarak duyurdu. Çin'den gelecek ilk parti aşı yarın sabah İstanbul'da olacak. Aşılar perşembe akşamı ise Ankara'ya gönderilecek.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Türk Hava Yolları, Çin'den gelecek aşılarla ilgili tarihi açıkladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.

Uçuş detayları aşağıdadır:

-Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,

-TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.

-TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur.

-TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05’tir."

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir
OYNAT 00:20
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Çin'den gelecek olan aşı ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, 'Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz' ifadelerin kullandı.


Gecikmeli geliyor

Pazartesi günü gelmesi planlanan aşının sevkiyatı gecikmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası ve acil durum ilan edilmesi üzerine açıklama yapmış, gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle Çin'den alınan aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini duyurmuştu.

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