Çin aşısında Faz-3 çalışması sona erdi

Çin menşeli Koronavirüs aşısının Türkiye'de devam eden Faz-3 çalışması sona erdi. Çalışmaya gönüllü olarak katılanlara gerçek aşı olup olmadıklarına yönelik bilgi mesajı gönderildi.
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Çin menşeli Koronavirüs aşısının Türkiye'de devam eden Faz-3 çalışması sona erdi. Çalışmaya gönüllü olarak katılanlara gerçek aşı olup olmadıklarına yönelik bilgi mesajı gönderildi.
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