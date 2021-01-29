Koronavirüs Çin aşısının 35 milyon dozluk ikinci bölümü Türkiyeye getirildi
TÜRKİYE

Çin aşısında sevkiyat sürüyor: 3.5 milyon dozluk ikinci bölümü Türkiye'de

Çin aşısının 3.5 milyon dozluk ikinci bölümü Türkiye'ye getirildi

Çin'den satın alınan koronavirüs aşısında sevkiyat sürüyor. Türkiye'nin Çin'den satın aldığı inaktif koronavirüs aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının 3.5 milyon dozluk ikinci bölümü bu sabah Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi DHA
Çin'de sipariş edilen aşıların ikinci bölümünün de sevkiyatı gerçekleştirildi.
Çin'de sipariş edilen aşıların ikinci bölümünün de sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşılarının sevkiyatı devam ediyor. Aşıların 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü de bu sabah Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yolları'nın TK 6175 sefer sayılı Boeing 777-ER tipi 'Zigana' isimli uçağıyla saat 06.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirilen aşılar, görevliler tarafından uçaktan titizlikle indirildi.

Çin aşısının 3 buçuk milyon dozluk ikinci bölümü İstanbul'da

Çin aşısı Sinovac'ın etkiliği yüzde kaç?
KORONAVİRÜS
Çin aşısı Sinovac'ın etkiliği yüzde kaç?
  • Aktif ısı kontrollü konteynerler ile uçaktan indirilen inkatif aşılar, gümrük işlemlerinin yapılması için depolara alındı.

Çin aşısının 3 buçuk milyon dozluk ikinci bölümü İstanbul'da

Çin'den sipariş edilen aşıların 3 milyon doz olan ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye gelmiş ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanları aşılanmaya başlamıştı. İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının 6.5 milyon dozluk ilk bölümü de 25 Ocak Pazartesi sabahı Türkiye'ye getirilmişti.

Çin aşısının 3 buçuk milyon dozluk ikinci bölümü İstanbul'da

Çin aşısında Faz-3 çalışması sona erdi
KORONAVİRÜS
Çin aşısında Faz-3 çalışması sona erdi

Abone Ol Google News
Son dört yıldırböylesi görülmedi!

Son dört yıldır
böylesi görülmedi!

​İkinci elde rekor düşüş: Fiyatlar da geriliyor.
10 kilometredefiyatı üçe katlandı

10 kilometrede
fiyatı üçe katlandı

Seradan iki liraya çıkıyor markette altı liraya satılıyor.
30 kiloaltınla kaçmıştı

30 kilo
altınla kaçmıştı

​Müşterilerin altınlarıyla kaçan kuyumcunun savunması pes dedirtti.
Diyarbakır'da vahşet

Diyarbakır'da vahşet

​Baba evine sığınan eşini öldürdü, oğlu, baldızı ve yeğenini yaraladı.
3.5 milyon doz<br>aşı daha Türkiye'de

3.5 milyon doz
aşı daha Türkiye'de

​Çin'den koronavirüs aşısı sevkiyatı sürüyor.

Balıkesir'de<br>feci kaza

Balıkesir'de
feci kaza

İşçi servisinin karıştığı kazada 3 kişi öldü.
Bakan'dan<br>sürpriz ziyaret

Bakan'dan
sürpriz ziyaret

​Dünyaca ünlü aktör Jason Statham ile görüştü.
PKK hamileri döndü

PKK hamileri döndü

​Biden, PKK/YPG destekçisi tüm ekibi yeniden topladı.
Yeni hedef<br>ilk üçte olmak

Yeni hedef
ilk üçte olmak

​Küresel hava kargo pazarında ilk beşe yerleşen THY çıtayı yükseltti.
Pensilvanya'dan mesaj mı getirdi

Pensilvanya'dan mesaj mı getirdi

​Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Ersin Şimşek'in tuhaf bağlantıları çıktı.
DEAŞ kartı yeniden

DEAŞ kartı yeniden

Irak ve Suriye'den çekilmesi beklenen ABD, Biden ile politika değiştiriyor.
On dakikalık dümen eğitimi

On dakikalık dümen eğitimi

​Hurda tekneyle ölüme gönderdiler.
İlk sonuçlar şubat ortasında

İlk sonuçlar şubat ortasında

​Aşılananların kodları kırıldı, plasebo çıkan gönüllülerin aşıları vurulmaya başladı.
ABD'de kimyasal sızıntı

ABD'de kimyasal sızıntı

​Ölü ve yaralılar var.
Peş peşe zarar açıkladılar

Peş peşe zarar açıkladılar

​ABD'li hava yolu şirketlerini salgın vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.