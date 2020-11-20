Çin aşısını Brezilya’ya taşıdı

Dünyanın dört bir yanına yük taşıyan Türk Hava Yollarının (THY) kargo markası Turkish Cargo; güçlü filosu, geniş uçuş ağı ve özel kargo hizmet kalitesiyle Kovid-19 aşılarını taşımaya başladı. Şirket, Çin’den sipariş edilen Kovid-19 aşılarını dünyanın farklı ülkelerine ulaştırmaya başladı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, dünyanın 127 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo’nun, Çin’de üretilen Kovid-19 aşılarını yaklaşık 17 bin kilometre uçuş mesafesi uzaklıkta olan Brezilya’ya taşıdığı belirtildi. Özel soğutma sistemlerine sahip 7 konteynere yüklenen Kovid-19 aşılarının, Pekin’den İstanbul aktarmalı olarak Güney Amerika’nın en büyük kenti olan Sao Paulo’ya korunaklı şekilde ulaştırıldığı kaydedildi.

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KÜRESEL İLAÇ KORİDORU OLUŞTURDU

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Turkish Cargo; Mumbai, Brüksel, İstanbul, Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi önemli ve sertifikalı destinasyonlara ilaç taşıyarak, 400’den fazla destinasyon arasında küresel ilaç koridoru oluşturdu, üretilen ve üretilme aşamasında olan Kovid-19 aşılarını tüm dünyaya ulaştırma noktasındaki kararlılığını sürdürüyor. IATA CEIV (Center of Excellence for Independent Validators) pharma sertifikasına sahip Turkish Cargo, ilaç taşımacılığı için tasarladığı ve global standartları sağladığı ‘TK Pharma’ ürünü ile en ideal şartlarda soğuk zinciri koruyor. Pandemi dönemi boyunca dünyanın dört bir yanına yoğun şekilde ilaç taşıması gerçekleştiren başarılı marka, ocak-eylül ayları arasında 40 bin tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü, tıbbi ekipman taşıdı ve bu dönemde ilaç taşımalarında yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydetti.”

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THY iştiraki Turkish Cargo, Covit-19 aşılarını taşımaya başladı. Çin'de üretilen Covit-19 aşılarının özel soğutma sistemlerine sahip 7 adet konteyner ile Brezilya'ya taşıyan Turkish Cargo, 17 bin kilometrelik uçuşu İstanbul aktarmalı olarak yaptı.

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SOĞUK ZİNCİRDE KAPASİTE ARTIŞI YAPTI

Açıklamada, Turkish Cargo’nun aşı, ilaç ve ısı kontrollü yük taşımacılığında artan talebe cevap verebilmek için ilave bin 200 metrekare alana sahip ısı kontrollü akıllı depoyu devreye aldığı belirtildi. Ayrıca sektörün en büyük aktif konteyner tedarikçileri ile yapılan anlaşmalar sonucunda, soğuk zincir taşımalarına yönelik kapasitenin yüzde 30 seviyelerinde artırıldığı aktarılan açıklamada, Turkish Cargo’nun anlık olarak ilave 150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile soğuk zincir taşıma ölçeğini aylık 25 bin tona kadar yükselttiği vurgulandı.

Turhan Özen

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