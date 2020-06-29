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Koronavirüs Çinde ikinci dalga korkusu 400 bin kişiyi yeniden karantinada
DÜNYA

Çin'de ikinci dalga korkusu: 400 bin kişiyi yeniden karantinada

Koronavirüs salgınında ikinci bir dalga ihtimalinden endişelenenen Çinli yetkililer, Pekin yakınlarında 400 bin kişinin yaşadığı Hebei bölgesindeki günlük vakalarda küçük de olsa bir artış görülmesi üzerine yeniden sıkı önlemleri devreye soktu.

Haber Merkezi Diğer
Çin'de 400 bin kişi yeniden karantinada.
Çin'de 400 bin kişi yeniden karantinada.

Son iki haftadır vaka sayılarında artış yaşanan başkent Pekin'in komşusu Hebei vilayetinin Anşin bölgesinde, ilan edilen sıkı önlemler hemen yürürlüğe kondu.

Çin, geçen yılın sonlarında ortaya çıkan salgına karşı sıkı önlemler almış ve vaka sayılarını düzenli bir şekilde azaltmayı başarmıştı.

Şimdi salgının ikinci bir dalga halinde yeniden yayılması ihtimalinden çekinen yetkililer, vaka sayılarındaki küçük artışları bile riskli bularak hemen kontrol altına almaya çalışıyor.

Tamamen kapatıldı

Yetkililer Pazar günü Anşin'in tamamen kapatıldığını ve kontrol altına alındığını ilan etti.Bölgede sadece hayati işlerde çalışanların evden çıkmasına izin veriliyor ve her evden sadece bir kişinin günde bir kez dışarı çıkarak alışveriş yapmasına izin veriliyor.

Hiç kimsenin yaşamadığı bir köye, mahalleye ya da apartmana girmesine izin verilmiyor. Yetkililer kuralları ihlal edenlerin polis tarafından cezalandırılacağını bildirdi.

Yerel medya Pekin'deki vakalarda artış yaşanmaya başlanan son iki haftadır bu bölgede 18 yeni vaka görüldüğünü bildiriyor.

Anşin'de nüfus, büyük kentsel yerleşimler kadar yoğun değil ve yerel sağlık uzmanları salgının yayılmasının kısa sürede durdurulabileceği konusunda iyimser görünüyorlar.

Pekin'de artış korkutuyor

Çin, salgınla mücadeledeki başarısıyla ve vakaların çok düşük bir düzeye inmesiyle bir çok ülkeye örnek olmuştu. Fakat başkent Pekin'de son iki haftadır vakalarda bir artış var ve bu da yetkililerin salgında ikinci bir dalga konusundaki kaygılarını artırıyor.

Son 24 saat içinde Pekin'de 14 yeni vaka bildirildi. Böylece Haziran ortasından itibaren yükselen vakaların toplam sayısı 311'e çıktı.

Milyonlarca insanın yaşadığı bir kent açısından bunlar küçük rakamlar da olsa Çin hastalığın yayılmasını önlemek için derhal sıkı önlemler uygulamaya başladı.

Pekin'in bir çok mahallesinde sıkı sokağa çıkma önlemleri ve seyahat kısıtlamaları uygulanıyor. Ayrıca yeniden kitlesel çapta koronavirüs testi yapılmaya başlandı.

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