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Koronavirüs Çinde koronavirüs salgının ilk ortaya çıktığı Hubey eyaletinde tedavi gören hasta kalmadı
DÜNYA

Çin'de koronavirüs salgının ilk ortaya çıktığı Hubey eyaletinde tedavi gören hasta kalmadı

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinin de içinde olduğu Hubey eyaletinde virüs nedeniyle tedavi edilen hasta kalmadığı bildirildi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Aralık 2019'da salgının ilk ortaya çıktığı eyalette virüs nedeniyle yeni vaka ve ölümün görülmediği, tedavi altındaki son 12 hastanın da pazar günü taburcu edildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Çin anakarasında bugüne dek 82 bin 836 vaka görülürken 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Çin anakarasında bugüne dek 82 bin 836 vaka görülürken 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

Eyalette Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 582 kişinin tıbbi kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

  • Hubey eyaletinde salgının başından bu yana 50 bin 333'ü Vuhan'da olmak üzere 68 bin 128 vaka görüldü. Virüs nedeniyle Vuhan'da 3 bin 869, eyalet genelinde ise 4 bin 512 kişi hayatını kaybetti.

Eyalette 63 bin 616 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.

Son 24 saatte 6 yeni vaka

Öte yandan Ulusal Komisyonu verilerine göre Çin anakarasında son 24 saatte 3'ü yurt içi ve 3'ü yurt dışı kaynaklı 6 yeni vaka görülürken, virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Çin anakarasında bugüne dek 82 bin 836 vaka görülürken 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

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