Çin'de koronavirüs salgının ilk ortaya çıktığı Hubey eyaletinde tedavi gören hasta kalmadı

Eyalette Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 582 kişinin tıbbi kontrol altında tutulduğu kaydedildi.
- Hubey eyaletinde salgının başından bu yana 50 bin 333'ü Vuhan'da olmak üzere 68 bin 128 vaka görüldü. Virüs nedeniyle Vuhan'da 3 bin 869, eyalet genelinde ise 4 bin 512 kişi hayatını kaybetti.
Eyalette 63 bin 616 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.
Son 24 saatte 6 yeni vaka
Öte yandan Ulusal Komisyonu verilerine göre Çin anakarasında son 24 saatte 3'ü yurt içi ve 3'ü yurt dışı kaynaklı 6 yeni vaka görülürken, virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı.
Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Çin anakarasında bugüne dek 82 bin 836 vaka görülürken 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.