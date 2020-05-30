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DÜNYA

Çin’den koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı yüzde 99 etkili olacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı Çin'de Sinovac şirketinin ve Çinli bilim insanlarının, yüzde 99 başarı oranına sahip olması beklenen koronavirüs aşısı geliştirdikleri bildirildi. Aşının şu anda klinik denemelerde ikinci aşamada olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Sinonav’ta çalışan bilim insanı Luo Baishan’ın, aşının yüzde 99 oranında başarı olacağından emin olduklarını söylediği aktarıldı.
Sinonav’ta çalışan bilim insanı Luo Baishan’ın, aşının yüzde 99 oranında başarı olacağından emin olduklarını söylediği aktarıldı.

Çin merkezli Sinovac şirketi ve Çinli bilim insanlarının yüzde 99 oranında başarı olması beklenen koronavirüs aşısı geliştirdikleri duyuruldu. İngiliz medyası, aşının şu anda klinik deneylerde ikinci aşamada olduğu ve binden fazla kişinin gönüllü olarak klinik deneylerde yer aldığını bildirdi. Sinonav’ta çalışan bilim insanı Luo Baishan’ın, aşının yüzde 99 oranında başarı olacağından emin olduklarını söylediği aktarıldı.

AŞININ ADI ‘CORONAVAC’

İngiliz medyasındaki habere göre, aşının adı ‘CoronaVac’ olarak belirlendi. Maymunlarda denenen aşının, maymunları koronavirüsten koruduğu öne sürüldü. Sinovac’ten yapılan açıklamada, “Sinovac Biyotek’te çalışan bilim insanları, toplamda 8 maymuna 2 farklı koronavirüs aşısı verdi. Yaklaşık 3 hafta sonra, maymunlar, koronavirüse neden olan SARS-CoV-2 virüsüne maruz bırakıldı. Maymunlardan hiçbiri enfeksiyon göstermedi” ifadeleri kullanıldı.

‘HALA İNSANLAR ÜZERİNDE DENENMESİ GEREKİYOR’

Sinavoc’ten yapılan açıklamada, maymunlarda elde edilen başarının ardından insanlarda da aşının denenmesi gerektiği ve 3 aşamalı olacağı aktarıldı. Ancak Sinovac, henüz bahsi geçen aşı hakkında tartışmak için çok erken olduğunu, bazı Avrupa ülkeleri ile temas halinde olduklarını bildirdi.

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