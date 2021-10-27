Koronavirüs Çocuklar artık ağır geçiriyor
TÜRKİYE

Çocuklar artık ağır geçiriyor

Koronavirüs vakaların yüzde 35’i okulların da açılmasıyla 19 yaş altındakilerden oluşuyor. Son bir ayda, vakaların yüzde 29’u 10-19, yüzde 6’sı ise 0-9 yaşlarındakiler. Doç. Afşin Emre Kayıpmaz, çocuk ve gençlerden bir kısmının hastaneye yatacak kadar hasta olduğunu vurguladı.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Çocuklar artık ağır geçiriyor ​
Koronavirüs

Koronavirüs salgınında vakalar yeniden yükselişe geçti. Üstelik okulların da açılmasıyla birlikte Kovid-19 çocuk ve gençleri vurmaya başladı. Kovid-19 yenidoğan dahil olmak üzere her yaş grubundan çocuk ve genci enfekte edebiliyor. Üstelik artık çocuklar hastalığı hafif de atlatmıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir aydaki koronavirüs vakaları içinde 19 yaş ve altındakilerin oranı yüzde 35’e ulaştı.

Dr. Seda Günhar
Dr. Seda Günhar

HASTANEYE YATACAK KADAR!

Son bir aylık dönemde, Kovid-19 vakalarının yüzde 29’unu 10-19, yüzde 6’sını ise 0-9 yaşlarındakiler oluşturdu. Kovid-19’un bebek ve çocuklar dahil her yaştan insanı hasta edebildiğini belirten Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Kovid-19’a yol açan SARS-Cov-2’nin bulaşıcılığı, mutasyonlar sonucunda arttı. Bu durum, özellikle eğitim yaşamında ve sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçiren, hareketliliği yüksek olan çocuk ve gençlerde vakaların artmasına yol açıyor” diye konuştu. Kovid-19’a yakalanan çocuk ve gençlerden bir kısmının hastaneye yatacak kadar hasta olduğunu, nadir de olsa bazılarının da hayatını kaybettiğini söyledi. Kayıpmaz, “Genellikle Kovid-19’u daha hafif geçirseler de çocuk ve gençlerin hasta olmadığına ilişkin bilgiler doğru değil” dedi.

Doç.Dr Afşin Emre Kayıpmaz
Doç.Dr Afşin Emre Kayıpmaz

ETKİLERİ 4 HAFTA SÜRÜYOR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Günhar da Kovid-19’un çocuklarda hafif atlatıldığı bilgisinin günümüzde geçerliliğini yitirdiğini vurgulayarak “Kovid sonrası çocuk ve ergenlerde 4 haftadan uzun süre yorgunluk, uykusuzluk, burun akıntısı, kas ağrısı, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, egzersiz intoleransı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi semptomlar görülüyor. Bunun hayat kalitesi ile okul başarısını olumsuz yönde etkilediğini gösteren veriler var” dedi.

Üç doz olan anne kurtuldu: Aşı olmayan baba-oğul 12 gün arayla koronavirüse yenildi
KORONAVİRÜS
Üç doz olan anne kurtuldu: Aşı olmayan baba-oğul 12 gün arayla koronavirüse yenildi

Çocukların evde bağışıklığı düştü
KORONAVİRÜS
Çocukların evde bağışıklığı düştü
Bakan Bilgin duyurdu

Bakan Bilgin duyurdu

​İkisi yerli üretim 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
Dünyanınen büyüğü Türkiyede

Dünyanın
en büyüğü Türkiye'de

​224 metrelik dev kruvaziyer Kuşadası'na geldi.
İYİ Partili Durmuş Yılmaz da HDPnin çağrısına uydu

​Türkiye'nin 26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'da konuştu.

C​HP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı 2 yıl daha uzatıldı.

​Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı.

​BDDK Başkanı Akben'den bankacılık sektörüne ilişkin önemli açıklama

CHP Suriye-Irak tezkeresinde rengini belli etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.