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Koronavirüs Çocuklarda Kawasaki sendromu Üç günden fazla ateş, döküntü ve yeni belirtiler ortaya çıktı
DÜNYA

Çocuklarda Kawasaki sendromu: Üç günden fazla ateş, döküntü ve yeni belirtiler ortaya çıktı

Özellikle beş yaş altı çocuklarda üç günden uzun ateş, döküntü ve gözlerde kızarıklıkla kendini gösteren Kawasaki hastalığının koronavirüsle bağlantılı olmasından endişe ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü, yeni sendromun varlığını doğrularken, klinik şebekelerin mercek altına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarından İngiltere, Fransa ile Belçika’nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip corona virüse (Covid-19) bağlı olmasından endişe ediliyor. Varlığı, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendrom, çocuklarda kendisini yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle gösteriyor. Kalbi ve damarları etkileyen sendrom, benzer belirtilerle bilinen Kawasaki hastalığına benzetilirken, hastaların bir kısmında corona virüs tespit edilmesi, yeni sendromun mevcut salgınla bağlantılı olabileceği kuşkusunu beraberinde getirdi.

Fotoğraf: Arşiv

TOPLAM VAKA 100’E YAKLAŞTI

NHS verilerine göre vakalar, “sitokin fırtınası” olarak bilinen, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisiyle ortaya çıkan sendroma benzer özellikler de gösteriyor. Çoğu durumda virüsün kendisinden ziyade, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi, hayati tehlike teşkil ediyor. Sendrom, İngiltere’de şu ana kadar 19 çocukta tespit edilirken, hayatını kaybeden çocuk bulunmuyor. İngiltere’nin ardından aralarında İtalya, İspanya, ABD, İsviçre, Belçika ve Fransa’nın da yer aldığı bir dizi başka ülkede de ortaya çıkan yeni sendromda, şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100’e yaklaştı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Meclis’te yaptığı açıklamada, ülkede 15 çocukta sendromun tespit edildiğini bildirdi. Belçika’da da 10 vaka bildirilirken, vakaların bir kısmında yine Kovid-19 tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) corona virüs konusundaki teknik yöneticisi Dr. Maria Van Kerkhove de yaptığı açıklamada, yeni sendromun varlığını doğrularken, klinik şebekeleri aracılığıyla sendromun mercek altına alındığını kaydetti.

ÇOCUKLARDA BELİRTİLER GÖSTERİYOR

  • DSÖ yetkilileri koronavirüsün çocuklarda kendisini hafif belirtilerle gösterdiğini ve virüsten etkilenen çocukların tamamen iyileştiğinin altını çiziyor.

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