Çöp poşetinden önlük yapıyorlardı: Türkiye'den İngiltere'ye uçak dolusu tıbbi yardım Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Başta İtalya ve İspanya olmak üzere 7 Avrupa ülkesine yardım gönderen Türkiye, İngiltere'ye askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile bez maske, N95 maske ve tulum gönderdi.

Haber Merkezi 10 Nisan 2020, 09:55 Son Güncelleme: 10 Nisan 2020, 11:18 AA DHA