Koronavirüs Çöp poşetinden önlük yapıyorlardı Türkiyeden İngiltereye uçak dolusu tıbbi yardım
DÜNYA

Çöp poşetinden önlük yapıyorlardı: Türkiye'den İngiltere'ye uçak dolusu tıbbi yardım

Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Başta İtalya ve İspanya olmak üzere 7 Avrupa ülkesine yardım gönderen Türkiye, İngiltere'ye askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile bez maske, N95 maske ve tulum gönderdi.

Haber Merkezi AA DHA
İngiltere'ye yardımların devam edeceği öğrenildi.
İngiltere'ye yardımların devam edeceği öğrenildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 130'dan fazla ülkede görüldü. Virüsten korunmak için önlemleri en üst düzeye çıkarılırken, başta Avrupa'da tıbbi malzeme konusunda büyü sıkıntı yaşıyor. Ülkeler arasında maske savaşı yaşanıyor.

Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği
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Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği
Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor.İngiltere'ye Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tıbbi yardım taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalktı.


Türkiye'den 5 ülkeye daha yardım
KORONAVİRÜS
Türkiye'den 5 ülkeye daha yardım

Maske savaşları sürüyor: Almanya parasını ödediği maskeleri ABD'nin el koyduğunu iddia etti
KORONAVİRÜS
Maske savaşları sürüyor: Almanya parasını ödediği maskeleri ABD'nin el koyduğunu iddia etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İngiltere için bez maske, N95 maske ve tulum hazırladı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İngiltere bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi.

AA

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
KORONAVİRÜS
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti

Paketlerin üzerinde Hz. Mevlana'nın sözleri yer aldı

  • Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Birleşik Krallık halkına sevgilerle' notu yer aldı. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Ankara'dan havalandı. Yarın da İngiltere'ye yardımların devam edeceği belirtildi.

Türkiye geçen hafta İspanya ve İtalya, önceki gün de Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya sağlık yardım malzemeleri göndermişti.
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