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Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof Dr Murat Dilmener Hastanesini açtı Yeni atılım dönemi başlıyor
TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesini açtı: Yeni atılım dönemi başlıyor

Koronavirüs salgını sonrası 6 Nisan'da temeli atılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi tamamlandı. 1008 yatak kapasiteli hastane Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Yarından itibaren hizmete başlayacak hastanenin açılında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, sağlık turizminde önümüzdeki süreçte ciddi bir sıçrama yapılacağını belirterek, "Acil durum hastaneleri Türkiye'nin yüz akı oldu" dedi. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin küresel ekonomide çok avantajlı bir yerde olacağını vurgulayan Erdoğan, "Salgının yeniden hortlamasının önüne geçmeliyiz. Önce hızlı bir toparlanma ve ardından çok daha hızlı bir atılım içerisine gireceğiz" ifadelerini kulandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Koronavirüs salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastanelerden biri olan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile törenle açıldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dilmener’in kızı Fulya Gençoğlu, Dilmener’in damadı, torunu, Türkiye Musevilerinin Hahambaşısı İshak Haleva ve sağlık çalışanları katıldı. Önemli açıklamalar yapan Erdoğan, hızlı bir toparlanma sürecine girileceğinin de müjdesini verdi.

Sağlık sistemimiz dünyaya örnek oldu

Sağlık sisteminde baştan aşağı yenilenmeyi sağladığımızı belirten Erdoğan, "Türkiye pandemi sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir durumadır. 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz. Ecdadımıza layık bir hizmet ortaya koymaya çalıştık. Sağlığın medeniyet olduğunu bilen bir kültürün temsilcisi olarak hamdolsun belediye başkanlığımızdan bu yöne attığımız her adım, aldığımız her nefes için hamd ettik" dedi.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün hizmete açılıyor
OYNAT 01:26
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün hizmete açılıyor
İstanbul'da inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açılıyor.


"Bu sürecin sonu aydınlıktır"

Erdoğan, "Salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin dünya çapında olduğu gibi bize de etkisi oldu. Türkiye bu konuda şerbetli bir ülkedir. Türkiye ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4.5 oranında sağladığı büyüme ile bu tablodan ayrıştı. Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı geçse de sonrası aydınlıktır” şeklinde konuştu.

Hocalarımız yeni doktorlar yetiştirmeli

"Türkiye'nin hak ettiği laf değil eser siyasetidir" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Ben Murat Dilmener hocalarımızdan yeni doktorlar, uzmanlar, kariyerli hocalar yetiştirmelerini istiyorum. Görüldüğü gibi bizim teknik, techizat vs. eksiğimiz yok. Daha çok doktora ihtiyacımız var."

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
OYNAT 00:51
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de 45 günde inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı

  • Salgının tüm dünyayı ekonomik olarak sarstığını belirten Erdoğan, "Salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin dünyanın tüm ülkeleriyle birlikte bize de olumsuz etkileri oldu. Ancak Türkiye bu tür zorlu dönemlere aşina ve şerbetli bir ülkedir." diye konuştu.

Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener'in iyi bir doktor, kendi alanında iyi bir uzman olmanın yanında, insanlara hizmet etmeyi hayat gayesi haline getirmiş gerçek bir gönül adamı olduğunu ifade etti.

"Doktorlarımıza şükranlarımı sunuyorum"

Prof. D. Dilmener'in kendisine gelen her hastayı inancına, kökenine, meşrebine, statüsüne bakmaksızın bir eşrefi mahlukat, yani yaratılmışların en şereflisi olarak görüp tüm imkanları ve samimiyetiyle kucaklamış biri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Son nefesine kadar bu hizmetlerini sürdüren hocamızın ismi elbette gönüllerde hep yaşayacaktır. Biz de Yeşilköy'de inşa ettiğimiz bu hastaneye ismini vererek hocamıza olan vefamızı göstermek istedik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza, milletimize verdikleri tüm hizmetler ve salgın dönemindeki gayretleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

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