Dikkat 5 bini henüz görmedik!

1 Haziran’da normalleşme beklentisi içinde olan işletmelerde hazırlıklar başladı. Ancak uzmanlar vakaların hala 5 bin bandının altına düşmediğini hatırlatarak uyarıyor. Türkiye’de uygulanan aşı miktarı 29 milyona yaklaştı. Geride kalan son 24 saatte 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Tüm bunlarla birlikte gözler, kademeli normalleşme takvimi için işaret edilen 1 Haziran’a çevrildi.

AŞILAMA 40 YAŞA HENÜZ İNMEDİ

Kısıtlamaların gevşemesi beklentileri artarken uzmanlar, herkes aşılanmadan yeni bir dalgaya daha sebep olunmaması için uyarıyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, virüsün hayatta kalmak için uğraştığını belirterek uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yeşim Taşova, tedbirlerin hayat kurtardığını belirterek, “Bir yol haritamızın olmasının gerekliliği ortada. Alınan tedbirlerle vaka sayılarının ne kadar aşağılara inebileceğini gördük. Önemli olan bu tedbirlerle, toplum bilinçlenmesiyle birlikte aşılamanın da hızlanarak devam etmesi. Daha bu iş bitmedi. Salgın devam ediyor ve virüs dünyada kalmak için uğraşıyor. Bir yığın mutasyon ve varyantlar gelişiyor. Önümüzde ne olacağını bilmiyoruz. Bütün tedbirlerin aynı anda alınması önemli. Bir tedbir alıp diğerinde ihmalkarlık yaparsanız neler yaşadığımızı gördük” dedi. Herkesin aşılanması gerektiğini söyleyen Taşova, “Şu anda en fazla hasta grubumuz 40-50 yaş. Özellikle aşılanmamış olan gruplar daha çok hastanede yatıyor. Bir an önce her seviyeye aşının inmesi önemli” ifadelerini kullandı.

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KAPALI YERDE YASAK DEVAM ETMELİ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da katıldığı bir canlı yayında “1 haftalık ortalamaya baktığımızda vakalarda yüzde 22-23’lük bir düşüş söz konusu. Normalleşme yaklaşımı kapsamında uyulması gereken kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. İşletmecilerin Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberleri okumalı. Müşteriler arası mesafe nasıl olacak vb. şartlara dikkat edilmeli. Kapalı alanlarında belki kısıtlama devam edebilir çünkü bulaş kapalı alanlarda çok daha hızlı yayılım gösteriyor.” Yüz yüze eğitim için Eylül ayını işaret eden İlhan, sonbahara kadar toplumun birçoğunun aşılanabileceğini söylerken, üniversitelerin de güz döneminde yüz yüze eğitime geçmesine inandığını ifade ediyor.

Tedbirlerle açılmayı bekliyoruz

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Ali Tatlıdil

1 Haziran’dan umutlu olan sektör temsilcileri, gerekli önlemleri alarak açılmaya hazır olduklarını söylüyor. İstanbul Ticaret Odası Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Meslek Komite Başkan Yardımcısı Ali Tatlıdil, mekanların açılmasını beklediklerini ifade ederek, tedbirli bir şekilde açılmaya gidileceğini söyledi. Açık alanlarda yüzde yüz, kapalı mekanlarda ise yüzde 50’lik bir açılımla müşteri kabul etmeyi beklediklerini belirten Tatlıdil, “1 Haziran’daki açılmayı restoranlar kısmen hazır” dedi. Tatlıdil, iş yerlerinin açık ve temizlenmiş bir şekilde olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Tedbiri elden bırakmıyoruz. Tüm iş yerlerimiz gerekli önlemleri alacaktır. Sektör buna açık. Hazır bir şekilde açılmayı bekliyoruz. Bir yılı aşan bir süreçte iş yerlerini kapatanlar oldu. Sıkıntıya girip de mekanını açmak için mücadele eden esnafımız var. Zor bir süreç.”

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Çiftlerden erken hazırlık

Evlenecek çiftler, 1 Haziran sonrası kısıtlamalarda esneklik yaşanacağını düşünerek hazırlıklara başladı. Malatya’da müşteriler, gelinlikçilerde rezervasyon oluşturdu. Organizasyon Firmaları Derneği (OFİDER) Başkanı Gültekin Tepe de düğün salonlarının açılmasını beklediklerini söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bizimle birlikte evlenecek olan çiftler de bekliyor. Bir yıldır düğün ve nişanını bekleten çiftler tanıyoruz. 1 Haziran’dan itibaren düğünlerin yapılması bekleniyor. Haziran ayı için birçok rezervasyon ve kapora aldık. Herkes planlarını yaptı.” Tepe, yaptıkları etkinliklerde kurallara uyduklarını ve önlemler aldıklarını söyledi. Düğün salonlarının kapalı olmasının sadece organizasyon firmalarını etkilemediğini dile getiren Tepe, “Kuaförden çiçekçisine birçok sektör olumsuz etkileniyor. Tekrardan normale dönüp, az da olsa organizasyonlarla desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

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Gültekin Tepe

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