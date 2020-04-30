Doç. Dr. İskender Gün: 15 yaşındaki kız, 30'dan fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

Sahte seyahat belgesi pazarlığı kamerada

Koronovaris tedbirleri kapsamında seyahat etmek isteyen vatandaşların kaymakamlıklardan seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Gerekli şartları taşımadığı için belge alamayanlara ise bazı firmalar,e-devlet üzerinden çıkarılan imzasız ve mühürsüz evraklar karşılığında yüksek fiyattan bilet satıyor. Bir firma müşteri gibi giden ve seyahat izin belgesi olmadığını söyleyen muhabirden İstanbul-Ankara için 350 lira istedi. Yapılan sahte belge pazarlığı kameraya böyle yansıdı.



