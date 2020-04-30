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Koronavirüs Doç Dr İskender Gün 15 yaşındaki kız, 30dan fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı
TÜRKİYE

'15 yaşındaki kız, 30'dan fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı'

Doç. Dr. İskender Gün: 15 yaşındaki kız, 30'dan fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, "İstanbul’dan gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu, 30'dan fazla kişiye burada hastalık etkenini bulaştırmış. Bütün akrabalarını ziyaret etmiş, hepsinde kalmış. Bu filyasyon ile ancak ortaya çıkarılabilen bir durum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, koronavirüs salgınına karşı filyasyon çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı çalışmaların yapıldığını belirten Doç. Dr. İskender Gün, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Ülkemiz bir bulaşıcı hastalık tehdidi ile karşı karşıya. Koronavirüsle mücadelede yataklı tedaviler, hastaneler, solunum cihazları kısmı ön plana çıkıyor. Burada çok fazla dikkate alınmayan ya da dikkatten kaçan olayın filyasyon tarafı var. Bakan Bey, açıklamalarında taranan ya da test yapılan kişilerden bahsediyor. Peki bu taramayı kim yapıyor?
  • Aslında bunu illerde filyasyon ekipleri yapıyor. Şehrimizde İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 30’dan fazla filyasyon ekibi var. Filyasyon ne demek? Vaka olarak kabul edilen Covid-19 testi pozitif çıkanların temas ettiği, temas içinde bulunduğu hastalık etkenini taşıyan diğer kişilerin belirlenmesi, bunların gerekirse karantina altına alınması, eğer hastalık belirtisi gösteriyorsa gerekli tedavilerin yapılması."

'Bütün akrabalarını ziyaret etmiş'

Okulların tatil edilmesiyle çok sayıda kişinin İstanbul'dan Kayseri'ye geldiğini belirten Gün, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • "27 Mart'ta illerden çıkışların yasaklanmasıyla birlikte kısa sürede İstanbul'dan Kayseri'ye seyahatler gerçekleşti. Okullar kapanınca yakınları olanlar Kayseri'ye geldi. Bunun olumsuz sonucu oldu ve bu, filyasyon çalışmaları ile ortaya çıktı. İstanbul’dan gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu 30’dan fazla kişiye burada hastalık etkenini bulaştırmış. Bütün akrabalarını ziyaret etmiş, hepsinde kalmış.
  • Bu filyasyon ile ancak ortaya çıkarılabilen bir durum. Yine haberlere konu olduğu için bir apartmanın komple karantina altına alınması söz konusu olmuştu. Orada da kaynak apartman görevlisiydi. Bu da yine filyasyon çalışmaları sonunda ortaya çıktı. Bu ekip özellikle hastalık tespit edildikten sonra o hastalığın temas ettiği kişilerin bilgilerine ulaşıp, o kişilerin gerektiğinde evine kadar gidip çalışmaları yürütüyorlar."
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