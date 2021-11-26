Koronavirüs DSÖden endişelendiren açıklama Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek
DÜNYA

DSÖ'den endişelendiren açıklama: Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeir, araştırmacıların yeni Kovid-19 B.1.1.529 isimli varyantın etkisini anlamasının birkaç hafta süreceğini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
DSÖden endişelendiren açıklama: Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeir, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında araştırmacıların B.1.1.529 isimli yeni Kovid-19 mutasyonunun etkisini anlamasının birkaç hafta süreceğini söyledi.

Lindmeir, "Araştırmacılar, mutasyon ve bu mutasyonun ne kadar bulaşıcı veya öldürücü olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek" ifadelerini kullandı.

Lindmer, DSÖ’nün yeni mutasyonunu değerlendirmek için bu öğlen bir toplantı düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

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