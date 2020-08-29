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Dünya genelinde kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 25 milyonu aştı. En çok vakanın görüldüğü ABD'de toplamda 6 milyon 106 bin 686 kişi koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Öte yandan ülkemizde ise koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 265 bin 515'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 25 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 25 milyon 5 bin 518'e ulaştı.

ABD'de vaka sayısı 6 milyonu aşkın

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 106 bin 686 kişi Kovid-19'a yakalandı.

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KORONAVİRÜS
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  • ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla, Brezilya (3 milyon 812 bin 605), Hindistan (3 milyon 508 bin 95), Rusya (985 bin 346), Peru (629 bin 961), Güney Afrika (620 bin 132), Kolombiya (590 bin 520), Meksika (585 bin 738), İspanya (455 bin 621), Şili (405 bin 972) ve Arjantin (392 bin 9) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 265 bin 515’e ulaştı.

  • Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 842 bin 919 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 17 milyon 374 bin 764 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 787 bin 788 aktif vaka bulunuyor.

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