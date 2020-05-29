Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 5 milyon 909 bini aştı
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 5 milyon 909 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 909 bin 677’ye çıktı. Virüs nedeniyle 362 bin 102 kişi ise yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Latin Amerika ülkesi Brezilya'da ölü sayısı 26 bini aştı.
Latin Amerika ülkesi Brezilya'da ölü sayısı 26 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 362 bin 102 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 583 bin 4 kişi iyileşti.

  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, 5 milyon 909 bin 677’ye ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 768 bin 461 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 103 bin 330 kişi öldü.

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (438 bin 812), Rusya (379 bin 51), İspanya (284 bin 986), İngiltere (269 bin 127), İtalya (231 bin 732), Fransa (186 bin 238), Almanya (182 bin 452), Hindistan (165 bin 799), Türkiye (160 bin 979), İran (143 bin 849), Peru (141 bin 779), Kanada (88 bin 512), Şili (86 bin 943), Çin (82 bin 995), Meksika (81 bin 400), Suudi Arabistan (80 bin 185), Pakistan (64 bin 28), Belçika (57 bin 849), Katar (50 bin 914), Hollanda (45 bin 950), Bangladeş (40 bin 321), Belarus (39 bin 858), Ekvador (38 bin 471), İsveç (35 bin 727), Singapur (33 bin 249), Birleşik Arap Emirlikleri (32 bin 532), Portekiz (31 bin 596), İsviçre (30 bin 796), Güney Afrika (27 bin 403), Kolombiya (25 bin 366), İrlanda (24 bin 841), Endonezya (24 bin 538), Kuveyt (24 bin 112), Polonya (22 bin 825), Ukrayna (22 bin 382) ve Mısır (20 bin 793)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 37 bin 837, İtalya 33 bin 142, Fransa 28 bin 662, İspanya 27 bin 119, Brezilya 26 bin 764, Belçika 9 bin 388, Meksika 9 bin 44, Almanya 8 bin 570, İran 7 bin 627, Kanada 6 bin 877, Hollanda 5 bin 903, Hindistan 4 bin 711, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 461, İsveç 4 bin 266, Rusya 4 bin 142, Peru 4 bin 99, Ekvador 3 bin 313, İsviçre 1919, İrlanda 1639, Endonezya 1496, Portekiz 1369, Pakistan 1317, Polonya 1038, Şili 890, Mısır 845, Kolombiya 822, Ukrayna 669, Güney Afrika 577, Bangladeş 559, Suudi Arabistan 441, Birleşik Arap Emirlikleri 258, Belarus 219, Kuveyt 185, Katar 33 ve Singapur 23."

Meksika'da koronadan 447 kişi yaşamını yitirdi: Dünyada en fazla ölümün gerçekleştiği sekizinci ülke oldu
KORONAVİRÜS
Meksika'da koronadan 447 kişi yaşamını yitirdi: Dünyada en fazla ölümün gerçekleştiği sekizinci ülke oldu

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1156 kişi hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1156 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Tek kelimeyle muhteşem

Tek kelimeyle muhteşem

İstanbul'daki tarihi geceden kareler...
Hainliğe doymuyorlar

Hainliğe doymuyorlar

FETÖ firarisi Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını batıya şikayet etti.
Ayasofyada fetih gecesi

Ayasofya'da fetih gecesi

​Tarihi gecede Fetih Suresi okundu ve dua edildi.
Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana

Vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı.
Daha yapacak<br>çok işimiz var

Daha yapacak
çok işimiz var

​​Sağlık konusunda dünyaya örnek olduk.
Darbe günü<br>kanuna çalışmış

Darbe günü
kanuna çalışmış

​Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş.
Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

​Hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdi
Denizde yüzde<br>elli tasarruf

Denizde yüzde
elli tasarruf

​İHA ve SİHA'lar operasyonel maliyeti düşürdü.

Korona<br>ilham oldu

Korona
ilham oldu

Patent için ilginç isimlerle başvurular yapıldı.
Duruşmalar 16 Haziran'da

Duruşmalar 16 Haziran'da

​Yargıda normale dönüş eylem planı açıklandı.
İki günlük kısıtlama başladı

İki günlük kısıtlama başladı

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak.
DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

​ABD Başkanı Trump sonunda dediğini yaptı.
George Floyd'un katili tutuklandı

George Floyd'un katili tutuklandı

​Boynuna basarak ölümüne sebep olmuştu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Bir grupta en fazla 10 çocuk bulunacak.
18 bankaya<br>ceza kesti

18 bankaya
ceza kesti

BDDK'dan müşteri şikayetleri üzerine kritik adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.