Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 5 milyon 909 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 362 bin 102 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 583 bin 4 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, 5 milyon 909 bin 677’ye ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 768 bin 461 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 103 bin 330 kişi öldü.

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (438 bin 812), Rusya (379 bin 51), İspanya (284 bin 986), İngiltere (269 bin 127), İtalya (231 bin 732), Fransa (186 bin 238), Almanya (182 bin 452), Hindistan (165 bin 799), Türkiye (160 bin 979), İran (143 bin 849), Peru (141 bin 779), Kanada (88 bin 512), Şili (86 bin 943), Çin (82 bin 995), Meksika (81 bin 400), Suudi Arabistan (80 bin 185), Pakistan (64 bin 28), Belçika (57 bin 849), Katar (50 bin 914), Hollanda (45 bin 950), Bangladeş (40 bin 321), Belarus (39 bin 858), Ekvador (38 bin 471), İsveç (35 bin 727), Singapur (33 bin 249), Birleşik Arap Emirlikleri (32 bin 532), Portekiz (31 bin 596), İsviçre (30 bin 796), Güney Afrika (27 bin 403), Kolombiya (25 bin 366), İrlanda (24 bin 841), Endonezya (24 bin 538), Kuveyt (24 bin 112), Polonya (22 bin 825), Ukrayna (22 bin 382) ve Mısır (20 bin 793)."

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Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 37 bin 837, İtalya 33 bin 142, Fransa 28 bin 662, İspanya 27 bin 119, Brezilya 26 bin 764, Belçika 9 bin 388, Meksika 9 bin 44, Almanya 8 bin 570, İran 7 bin 627, Kanada 6 bin 877, Hollanda 5 bin 903, Hindistan 4 bin 711, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 461, İsveç 4 bin 266, Rusya 4 bin 142, Peru 4 bin 99, Ekvador 3 bin 313, İsviçre 1919, İrlanda 1639, Endonezya 1496, Portekiz 1369, Pakistan 1317, Polonya 1038, Şili 890, Mısır 845, Kolombiya 822, Ukrayna 669, Güney Afrika 577, Bangladeş 559, Suudi Arabistan 441, Birleşik Arap Emirlikleri 258, Belarus 219, Kuveyt 185, Katar 33 ve Singapur 23."

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