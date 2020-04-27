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Koronavirüs Dünya genelinde Kovid-19dan ölenlerin sayısı 210 bini aştı
DÜNYA

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bini aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bini aşarken, vaka sayısı 3 milyon 43 bin 401'e ulaştı. 8 ülkede ise binden fazla ölüm görüldü.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 204'e,

Reuters
En çok ölüm ABD'de görüldü.

En fazla can kaybı ABD'de görüldü

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 56 bin 175 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 26 bin 977 can kaybıyla İtalya, 23 bin 521 ile İspanya, 23 bin 923 ile Fransa, 21 bin 92 ile İngiltere, 7 bin 207 ile Belçika, 6 bin 21 ile Almanya, 5 bin 806 ile İran ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (4 bin 518), Brezilya (4 bin 298), Türkiye (2 bin 900), Kanada (2 bin 701), İsveç (2 bin 274), İsviçre (1640), Meksika (1351) ve İrlanda (1102)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 915 bin 741 kişi iyileşirken 1 milyon 917 bin 456 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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