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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 16 milyonu geçti: Almanya endişe içinde

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 16 milyon 777 bine ulaşırken, can kaybı 660 bin 251'e, iyileşenlerin sayısı 10 milyon 332 bine yükseldi. DSÖ, Kovid-19'un mevsimsel olmadığını, sıcak havalarda da etkisini sürdüreceğini bildirdi. Real Madrid'in forvet oyuncusu Mariano Diaz, Kovid-19'a yakalandı. Almanya, artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirtti

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

"Worldometer" internet sitesine göre, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 4 milyon 461 bine yükselirken, can kaybı 151 bin 706'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 151 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 455 bine, can kaybı 88 bin 17'ye çıktı. Ülkede 1 milyon 667 bin 667 kişi de iyileşti.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 49 bin 280 artarak 1 milyon 531 bin 783'e ulaştı, bugüne kadar 34 bin 224 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 988 bin 583 kişinin iyileştiği bildirildi.

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Rusya'da vaka sayısı 823 bin 515'e yükselirken, can kaybı 150 artarak 13 bin 504 olarak kaydedildi. Ülkede 612 bin 217 kişi iyileşti.

İngiltere'de ise vaka sayısı 300 bin 692'ye ulaştı, 45 bin 878 kişi öldü.

İran'da vaka sayısı 296 bin 273'e yükseldi, can kaybı 16 bin 147 oldu, 257 bin 19 kişi de sağlığına kavuştu.

İtalya'da can kaybı 11 artarak 35 bin 123'e, toplam vaka sayısı 246 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı 198 bin 756'ya ulaştı.

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DSÖ'den "Kovid-19 mevsimsel değil" açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un gribe yol açan influenza virüsleri gibi mevsimsel olmadığını, sıcak havalarda da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Avrupa'da son durum

Belçika'daki yeni vaka sayılarının hemen hemen yarısının tespit edildiği Flaman kenti Anvers'te ise 23.30-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı başlatıldı.

İspanya'da vaka sayısı 327 bin 690'a ulaşırken, can kaybı 2 artarak 28 bin 436 olarak güncellendi.

İngiltere'nin yeni vaka sayılarındaki artıştan dolayı vatandaşlarına İspanya'ya gitmemeleri tavsiye etmesi ve bu ülkeden gelenlere 14 günlük karantina uygulama kararı İspanya'da tepki aldı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in forvet oyuncusu Mariano Diaz, Kovid-19'a yakalandı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünün (RKI) Başkanı Robert Wieler, ülkede artan vaka sayılarından endişe duyduğunu söyledi.

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 hastalığına yakalanma ve ölüm riskinin göçmenler arasında daha yüksek olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 963
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 963

Kırgızistan üç ülkeyle uçuşları başlatıyor

Kırgızistan'da Kurban Bayramı namazı camilerde ve meydanlarda kılınmayacağı açıklanırken, ülkede salgınının stabil hale gelmesi durumunda ilk etapta, Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları başlatacağı bildirildi.

Gürcistan hükümeti, vatandaşların işverenden 3 aylık çalışma iznini alabilmesi durumda Türkiye'ye çalışmak için gitmesine izin verdi.

DSÖ, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ne (RS) 11 tonluk tıbbi malzeme yardımında bulunurken, Avrupa Birliği (AB) de Karadağ'a solunum cihazı ile tıbbi malzeme desteği sağladı.

Koronavirüs için hem ilaç üreten hem aşı geliştiren tek tesis ilk kez görüntülendi
FOTOĞRAF 14
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Koronavirüs tedavisinde Sağlık Bakanlığı’nın tedavi protokolünde yer alan ilaçların tamamının üretimi ve yeni geliştirilen, birkaç aya kadar da insan denemelerine başlanacak olan aşı çalışmaları, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 140 bin metrekare alanda kurulu yarım asırlık Koçak Farma tesislerinde yapılıyor.
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Koçak Farma Genel Müdürü ve CEO'su İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koçak, tesisin Kovid tedavisinde kullanılan tüm ilaçların üretimi ve aşı çalışmasının aynı çatı altında yapıldığı tek merkez olma özelliği taşıdığını söyleyerek “Firmamızda Kovid 19 tedavisi ile ilgili hem birçok ilacı üretiyor, hem de aşı çalışmaları yürütüyoruz. Hidroksiklorokin (sıtma ilacı) favipiravir (antiviral ilaç) enoksaparin ve dipiridamol (pıhtı önleyici ve kan sulandırıcı ilaçlar), deksametazon (kortizon), azitromisin (antibiyotik) gibi Kovid tedavi protokolünde yer alan ilaçların hepsini üretiyoruz ve aynı zamanda hastaların destek tedavisinde önemli bir yeri olan serumları da Ayazağa’daki tesislerimizde tam kapasiteyle üretmeye devam ediyoruz. Kısaca Kovid 19 ile mücadelede ülkemize yerli ve milli üretimle tam destek vermeye çalışıyoruz” dedi.
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“YÜKSEK GÜVENLİKLİ LABORATUVARDA ÜRETİM DE YAPABİLECEĞİZ” <br> <br> Aşı ile ilgili ar-ge çalışmalarını da tamamladıklarını vurgulayan Dr. Koçak, şu bilgileri verdi: “Bu aşı projesi tamamen firmamızın bir projesi. Firmamız zaten aşı üretiminde yıllardır deneyimi olan bir firma. Virüs aşıları konusunda oldukça uzun yıllardır deneyimimiz var. Bu çalışmamızı yürüten bilim insanları da kendi bünyemizde yer alan alanında oldukça yetkin kişiler. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ar-ge merkeziyiz. Burada yaklaşık 100 bilim insanı çalışıyor ve bunların bir kısmı da bu Kovid aşısı projesini yürütüyor. Aşı çalışmalarımızı yürüttüğümüz BSL 3 yani yüksek biyogüvenlik seviyesi olan laboratuvarımızda aşı üretim alanımız da mevcut. Burada yapılan aşı çalışmaları sonuçlandığında, üretimini de yine kendi bünyemizde, kendi tesislerimizde yapacağız. Türkiye'de hem laboratuvar hem de yüksek biyogüvenlik düzeyinde aşı üretim imkanı olan tek merkeziz.”
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“ÜÇ AY İÇİNDE İNSAN DENEMELERİ BAŞLIYOR” <br> <br> Kovid aşısında hayvan deneyleri aşamasına başladıklarını anlatan Dr. Koçak, 3 ay içerisinde insan denemelerine de başlayacaklarını açıklayarak “Yaklaşık 3 ay içerisinde hayvan deneylerini, yani preklinik çalışmaları bitirip insanlardaki faz çalışmalarına geçmeyi planlıyoruz. Bu faz çalışmaları da yaklaşık 6 ay sürecek. Sonuçlar olumlu olursa 2021’in ortalarında bizim aşımız da kullanım için hazır olacak. Hayvan çalışmalarında aşı hem deney hayvanlarına değişik dozlarda uygulanıyor, hem de hayvanlarda bağışıklık cevabı oluşturuyor mu, herhangi bir yan etki oluşuyor mu; bunlara bakıyoruz.
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Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar gayet iyi sonuçlar verdi. Bağışıklık yanıtı uygun düzeyde oldu, yan etki de gözlemlemedik. Ama asıl bağışıklık yanıtını insanlarda yapılacak olan faz çalışmalarında göreceğiz. Dünyada yürütülen diğer aşı çalışmalarında da ne kadar süreliğine bağışıklık oluşturacağına dair henüz net bir sonuç yok. Ama aşılar insanlara uygulandıktan sonra takip edilecek ve 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık periyotlarda antikor düzeyleri saptanarak ne kadar süreyle devam ettiği ortaya çıkacak” dedi.
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“6 MİLYON DOZLUK AŞI ÜRETİM KAPASİTEMİZİ DAHA DA ARTIRABİLİRİZ” <br> <br> Şayet çalışmalardan başarılı sonuçlar alınırsa aylık yaklaşık 6 milyon doz aşı üretim kapasiteleri olduğuna değinen Dr. Hakan Koçak, ihtiyaca göre bu kapasitenin daha da artırılabileceğine işaret etti ve şöyle devam etti: “Çalışmalarımız istediğimiz gibi olumlu bir şekilde sonuçlanırsa, aşı üretim çalışmalarına daha önceden de başlayıp belli bir stok da yapabiliriz. Yani ülkemizde aşının üretimi açısından bir sıkıntımız yok. Türkiye'de şu anda Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan 7 tane aşı çalışması yürütülüyor. Hepsi değişik aşamalarda şu anda...
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Henüz insanlar üzerinde denenmeye başlanmadı. Pandeminin başından bu yana geçen süre içerisinde hastalığın tedavisi ile ilgili protokoller oturdu. Bu arada da Kovid tedavisinde kullanılan birçok ilacın yerli üretimi yapıldı. Şu anda Türkiye'de Kovid tedavisinde kullanılan bütün ilaçları yerli olarak üretme kapasitesine sahibiz. Bu pandemide de gördük ki ülkeler ilaç ya da aşıları önce kendi insanlarına temin etmeye çalışıyor. Bu nedenle de ülkemizdeki yerli üretimler kritik önem taşıyor.”
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ANA LABORATUVARDAKİ REAKTÖR ENDÜSTRİYEL ÜRETİMİ DE SAĞLAYACAK <br> <br> Koçak Farma yerli Kovid aşısı bilim ekibinde yer alan Veteriner Hekim ve Viroloji Uzmanı Dr. Engin Alp Önen ise aşı çalışmasında kullandıkları virüsü Sağlık Bakanlığı’ndan temin ederek aşı geliştirme çalışmalarına başladıklarını anlatarak, “Sağlık Bakanlığı’ndan aldığımız karakterize edilmiş virüs suşunu, hücre hatlarını enfekte virüs bankalarında tutuyoruz ve bunları eksi 86 derecedeki özel dolaplarımızda saklıyoruz. Ana hücre bankasından başlayarak çalışma hücre bankaları ve daha sonra bir serinin üretimine doğru yola çıkıyoruz. Laboratuvardan son ürüne kadar devam eden bütün süreçler bu şekilde başlıyor” dedi.
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Aşı denemeleri için temin edilen virüsün farklı proseslerle önce birkaç litre hacme ulaştırıldığını belirten Dr. Önen, şöyle devam etti: <br> <br> “Ana laboratuvarımızdaki reaktörde başlangıç üretimini daha büyük çapta, endüstriyel boyuta getirme imkanımız oluyor. Yani 100-200 bin doz aşı üretebilmek için daha yüksek hacimlere çıkılması gerekiyor. Üretilecek olan aşı dozuna göre başlangıçtaki 500 mililitrelik ya da birkaç litrelik hacimler, 20-25, gerekirse 250 litreye kadar yükseltiliyor ve laboratuvar hacminin dışında endüstriyel boyutta üretim yapılmasını sağlıyor. Bu sayede de yüzbinlerce, hatta milyonlarca doz aşı üretimi mümkün oluyor.”
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“60 FAREYE DEĞİŞİK DOZLARDA UYGULADIK” <br> <br> Kullanılan deney hayvanlarının özelliklerini de anlatan Dr. Önen, “BALBC ırkı deney hayvanları kullanıyoruz bu çalışmada. Bunlar daha önce kayıtlı ve ruhsatlı bir laboratuvardan temin ediliyor ve burada çoğaltabiliyoruz. Güvenlik ve etkinlik çalışmalarında kullanılıyor bu fareler. Biz şu anda preklinik aşamadayız, hayvan deneylerini tamamlamak üzereyiz. 10’lu gruplardan oluşan toplamda 60 deney faremiz var. Her gruba farklı dozlarda aşıyı çift toz halinde, yani Rapel aşılama dediğimiz pekiştirme dozu ile uyguluyoruz...
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İkinci aşılamadan 14 gün sonra, hayvanı canlı virüsle enfekte ederek hastalığa geliştirdiği bağışıklık yanıtını çeşitli testlerle izlemeye çalışılıyoruz. Buna göre de aşının ilk aşamadaki güvenliği ve etkinliği değerlendirilmiş olunuyor. Bundan sonraki aşamalarda ise daha büyük hayvanlarda yani primatlarda, maymunlarda denemeler yapılıyor. Sonra da insan çalışmalarına geçiliyor. Çalışmanın bu aşamasında fare kullanılmasının amacı, bu hayvanların Kovid 19 çalışmaya en elverişli tür olması. Çünkü onlarda da bizdeki gibi ACE 2 reseptörü var ve aynı insandaki gibi Kovid onlarda da pnomoniye yol açıyor” diye konuştu.
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ETKİNLİĞİ DAHA YÜKSEK BİR AŞI TÜRÜ <br> <br> Aşı çalışmalarında 2-3 ay içerisinde hayvan deneylerini bitirip gönüllü insan denemelerine geçmeyi planladıklarını anlatan Dr. Önen sözlerini şöyle noktaladı: “Ondan sonra da 6 ay boyunca insan çalışması sürecek. Çalışmanın bu aşaması sonuçlandığında ise aşının belli dozlardaki etkinliğini gözlemlemiş olacağız. Böylece ona göre aşının formülasyonu üzerinde çalışacağız ve üretebileceğiz. Biz inaktif aşı teknolojisini kullanmayı tercih ettik. Çünkü bu teknoloji asırlardır var olan, kolay uygulanabilir ve milyonlarca doz üretim yapmaya imkan tanıyan bir yöntem...
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İnaktif aşılar aynı zamanda virüsün tamamı inaktif edilerek kullanıldığı için, daha fazla antijenik yapı içeriyor. Bu da aşının etkinliğini yükseltiyor. İnaktif yani zayıflatılmış virüsle yapılan canlı aşılar, yüzyıllardır üretilen ve kullanılan, üzerinde derin bir tecrübenin elde edildiği aşılar. Yeterli bağışıklığı oluşturduğu ve yeterince de güvenli olduğu günümüze kadar biliniyor. Biz de bu nedenle Kovid’e karşı bu yöntemle aşı geliştirme kararı alarak yola çıktık.”
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Kovid 19 için hem ilaç üreten hem aşı geliştiren tek tesisi ilk kez DHA görüntüledi
Koronavirüs için hem ilaç üreten hem aşı geliştiren tek tesis ilk kez görüntülendi
Kovid 19 tedavisinde kullanılan tüm ilaçların üretimi ve aşı çalışmasının tek çatı altında toplandığı Türkiye'deki tek tesis, ilk kez görüntülendi. Aşının geliştirildiği yüksek biyogüvenlikli BSL 3 laboratuvarında yüz binlerce doz aşının üretimi de sağlanabilecek. Tesis, bu özelliğiyle de ülkemizde tek olma özelliği taşıyor.


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