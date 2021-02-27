Dünyada koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 2 milyon 532 bini geçti Dünyada koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 2 milyon 532 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında vaka sayısı 114 milyon 190 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 532 bini, iyileşenlerin sayısı 89 milyon 693 bini geçti. İran'da Kovid-19'un yeni bir varyantının ortaya çıktığına dair kanıtlar olduğu iddia edildi. Filistin'de ise artan Kovid-19 vakaları nedeniyle liseler dışındaki okullar ve üniversiteler yeniden kapatıldı. Japonya'da düzenlenen ankette 65 yaş üstü kişilerin yüzde 43'ünün aşı konusunda kararsız oldukları belirlendi.

Haber Merkezi 27 Şubat 2021, 21:15 Son Güncelleme: 27 Şubat 2021, 21:27 AA