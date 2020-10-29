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Koronavirüs Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 45 milyonu geçti
DÜNYA

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 45 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 milyonu geçti. Salgın nedeniyle dünyada dünya genelinde 1 milyon 183 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 32 milyon 856 bin 483 kişi virüsü yenerek, sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 45 milyon 64 bin 700 oldu.

ABD, 9 milyon 148 bin 462 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 8 milyon 71 bin 189 vaka ile Hindistan, 5 milyon 474 bin 840 vaka ile Brezilya, 1 milyon 581 bin 693 vaka ile Rusya, 1 milyon 235 bin 132 vaka ile Fransa, 1 milyon 194 bin 681 vaka ile İspanya, 1 milyon 130 bin 533 vaka ile Arjantin, 1 milyon 41 bin 935 vaka ile Kolombiya, 965 bin 340 vaka ile İngiltere ve 906 bin 863 vaka ile Meksika, 894 bin 928 vaka ile Peru izliyor.

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