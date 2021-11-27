Dünyada yeni varyant alarmı

Dünya genelinde 5,2 milyon kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün 32 kez mutasyona uğramış yeni bir varyantı ortaya çıktı. İlk kez Güney Afrika’da keşfedilen B.1.1.529 Nu (Omicron)isimli varyant için birçok ülke, virüsün görüldüğü Afrika ülkeleri ile uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Varyant üzerinde araştırma yürüten bilim insanları, varyantın birçok mutasyondan parça parça izler taşıdığını, aşıyı ve edinilmiş bağışıklığı yok sayarak hızlı bir şekilde yayılabileceğini ve yeni bir dalgaya neden olabileceğini vurguladı.

Yeni varyant Asya nülkelerinde de ngörülmeye başladı

AŞIYA VE BAĞIŞIKLIĞA DİRENÇLİ

Bilim insanları Nu varyantında, Beta varyantındaki K417N ve E484A mutasyonlarının tespit edildiğini ve bunların aşıya karşı direnç sağladığını açıklarken, aynı zamanda Delta varyantında bulunan N440K ve New York varyantında bulunan S477N mutasyonlarının da tespit edildiğini duyurdu. Bu mutasyonlar da bağışıklık sistemini güçlendiren antikorlardan kaçmaya yarıyor. Öte yandan uzmanlar P681H ile N679K mutasyonlarının da tespit edildiğini, bunların birlikte çok nadiren görüldüğünü ve aşıya dirençli olduğunu aktardı.

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FOTOĞRAF 13 Bilim insanları, son derece yüksek sayıda mutasyona uğramış yeni bir Covid varyantının, vücudun savunmasından kaçarak daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceğini söyledi.<br><br> The Guardian'da yer alan habere göre, üç ülkede 10 vaka genomik dizileme ile doğrulandı. Varyantın bazı araştırmacılar arasında ciddi endişelere yol açtığı çünkü bir dizi mutasyonun, virüsün bağışıklıktan kaçmasına yardımcı olabileceği kaydedildi.<br><br> B.1.1.529 varyantının, çoğu aşının bağışıklık sistemini Covid'e karşı hazırlamak için kullandığı virüsün parçası olan spike proteininde 32 mutasyona sahip olduğu vurgulandı. Spike proteinindeki mutasyonların, virüsün hücreleri enfekte etme ve yayılma yeteneğini etkileyebileceği, aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin patojene saldırmasını zorlaştırabileceği belirtildi. B.1.1.529 varyantı ilk olarak Botsvana'da görüldü. Güney Afrika'da altı ve Güney Afrika'dan Hong Kong'a dönen bir gezginde daha doğrulandı.<br><br> Imperial College London'dan Virolog Dr. Tom Peacock, yeni varyantın ayrıntılarını yayınladı ve inanılmaz derecede yüksek miktarda spike mutasyonlarının gerçek bir endişe olabileceğini öne sürdü.<br><br> Dr. Peacock, B.1.1.529 varyantıyla ilgili \"Korkunç sivri uç profili nedeniyle çok, çok izlenmesi gerekiyor\" dedi. Peacock, varyantın çok bulaşıcı olmayan \"garip bir küme\" olabileceğini de sözlerine ekledi.<br><br> Varyantın ilk vakalarının 11 Kasım'da Botsvana'da tespit edildiği ve Güney Afrika'da en erken üç gün sonra kaydedildiği belirtildi. Hong Kong'da bulunan vakanın ise, 22 Ekim-11 Kasım tarihleri ​​arasında kaldığı Hong Kong'dan Güney Afrika'ya uçmadan önce PCR testi negatif çıkan 36 yaşındaki bir erkek olduğu kaydedildi. Hong Kong'a döndüğünde negatif olan testi, karantinadayken 13 Kasım'da pozitif geldi. Güney Afrika'daki bazı virologlar, özellikle B.1.1.529 vakanın tespit edildiği Pretoria ve Johannesburg'u içeren bir kentsel bölge olan Gauteng'deki vakalardaki son artış göz önüne alındığında şimdiden endişeli olduklarını dile getirdi.<br><br> Cambridge Üniversitesi'nde klinik mikrobiyoloji profesörü olan Ravi Gupta, laboratuvarındaki çalışmanın, B.1.1.529'daki mutasyonlardan ikisinin enfektiviteyi artırdığını ve antikor tanımayı azalttığını bulduğunu söyledi.<br><br> Gupta, \"Mevcut mutasyonlara dayanarak kesinlikle önemli bir endişe gibi görünüyor. Ancak, virüsün bilinmeyen önemli bir özelliği bulaşıcılığıdır; çünkü esas olarak Delta varyantını yönlendiren şey budur. Bağışıklık kaçışı, olabileceklerin resminin sadece bir parçası\" diye konuştu.<br><br> Bilim dünyası şokta: Aşılardan kaçabilen 32 mutasyona sahip yeni bir varyant tespit edildi Bilim insanları, yüksek sayıda mutasyona sahip yeni covid varyantı konusunda uyarılarda bulundu. Bostvana, Hong Kong ve Güney Afrika'daki 10 kişide görülen B.1.1.529 adlı varyantın aşılardan ve doğal bağışıklıktan kaçabilen özelliklere sahip olduğu açıkladı. Bilim insanlarını alarma geçiren yeni varyantın, Afrika'daki tedavi edilmemiş bir AIDS hastasında ortaya çıkmış olabileceğine inanılıyor.



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ÇÖZÜMLEMEK BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeir, araştırmacıların Nu varyantının etkisini anlamasının birkaç hafta süreceğini açıkladı. Lindmeir, “Bilim insanları, mutasyon ve bu mutasyonun ne kadar bulaşıcı veya öldürücü olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

AB’den acil durum çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB Komisyonu’nun acil durum kararı almayı gündeme getirerek Güney Afrika ülkeleriyle Avrupa ülkelerinin uçuşlarının askıya alınmasının isteneceğini duyurdu.

Baskın tür oluyor

ABD, İtalya Almanya, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve pek çok ülke, virüsün görüldüğü ülkeler olan Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve’ye uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Bilim insanları, yeni varyantın baskın tür haline gelebileceğini belirtiyor.

DSÖ, Omicron adını verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ortaya çıkan Nu varyantı için özel olarak toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Omicron” adı verilen varyantın yapılan ön bulgulara göre daha yüksek bulaşma riski taşıdığı belirtildi.

ASYA’DA DA GÖRÜLDÜ

Yeni varyant Asya ülkelerinde de görülmeye başladı. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Nu varyantı tespit edildiğini duyurdu. Singapur, Güney Afrika ve bölgedeki ülkelerden gelen turistlerin ülkeye girişine kısıtlama getirme kararı aldığını duyurdu. Japonya hükümeti de Güney Afrika ve diğer Afrika ülkelerinden gelenler için sınırlarda önlemleri artırma kararı aldı.

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Türkiye’den seyahat yasakları