Dünyada yeni varyant alarmı

5,2 milyon kişinin ölümüne neden olan Kovid-19’un 32 kez mutasyona uğramış yeni bir varyantı ortaya çıktı. Bilim adamları ilk kez Güney Afrika’da keşfedilen “Nu” varyantının aşı ve daha önceki varyantlardan gelen bağışıklığa dirençli olduğu için hızlıca yayılabileceğine dikkat çekti. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülke sınırlarını Afrika’ya kapattı.
Dünya genelinde 5,2 milyon kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün 32 kez mutasyona uğramış yeni bir varyantı ortaya çıktı. İlk kez Güney Afrika’da keşfedilen B.1.1.529 Nu (Omicron)isimli varyant için birçok ülke, virüsün görüldüğü Afrika ülkeleri ile uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Varyant üzerinde araştırma yürüten bilim insanları, varyantın birçok mutasyondan parça parça izler taşıdığını, aşıyı ve edinilmiş bağışıklığı yok sayarak hızlı bir şekilde yayılabileceğini ve yeni bir dalgaya neden olabileceğini vurguladı.
AŞIYA VE BAĞIŞIKLIĞA DİRENÇLİ
Bilim insanları Nu varyantında, Beta varyantındaki K417N ve E484A mutasyonlarının tespit edildiğini ve bunların aşıya karşı direnç sağladığını açıklarken, aynı zamanda Delta varyantında bulunan N440K ve New York varyantında bulunan S477N mutasyonlarının da tespit edildiğini duyurdu. Bu mutasyonlar da bağışıklık sistemini güçlendiren antikorlardan kaçmaya yarıyor. Öte yandan uzmanlar P681H ile N679K mutasyonlarının da tespit edildiğini, bunların birlikte çok nadiren görüldüğünü ve aşıya dirençli olduğunu aktardı.
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeir, araştırmacıların Nu varyantının etkisini anlamasının birkaç hafta süreceğini açıkladı. Lindmeir, “Bilim insanları, mutasyon ve bu mutasyonun ne kadar bulaşıcı veya öldürücü olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
AB’den acil durum çağrısı
AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB Komisyonu’nun acil durum kararı almayı gündeme getirerek Güney Afrika ülkeleriyle Avrupa ülkelerinin uçuşlarının askıya alınmasının isteneceğini duyurdu.
Baskın tür oluyor
ABD, İtalya Almanya, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve pek çok ülke, virüsün görüldüğü ülkeler olan Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve’ye uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Bilim insanları, yeni varyantın baskın tür haline gelebileceğini belirtiyor.
DSÖ, Omicron adını verdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ortaya çıkan Nu varyantı için özel olarak toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Omicron” adı verilen varyantın yapılan ön bulgulara göre daha yüksek bulaşma riski taşıdığı belirtildi.
ASYA’DA DA GÖRÜLDÜ
Yeni varyant Asya ülkelerinde de görülmeye başladı. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Nu varyantı tespit edildiğini duyurdu. Singapur, Güney Afrika ve bölgedeki ülkelerden gelen turistlerin ülkeye girişine kısıtlama getirme kararı aldığını duyurdu. Japonya hükümeti de Güney Afrika ve diğer Afrika ülkelerinden gelenler için sınırlarda önlemleri artırma kararı aldı.
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Türkiye’den seyahat yasakları
Türkiye de yeni Kovid-19 varyantı sebebiyle bazı ülkelere seyahat yasağı kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni varyant sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den Türkiye’ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.