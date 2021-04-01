Koronavirüs Eksi 80de saklanıyor
TÜRKİYE

​Eksi 80’de saklanıyor

Eksi 80’de saklanıyor

Türkiye’ye 2,8 milyon doz BioNTech-Pfizer aşısı ulaştı. Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilen 2,8 milyon doz BioNTech aşısı, tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede saklanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eksi 80’de saklanıyor
Bakanlık, aşının Nisan’da 4,5 milyon doza ulaşacağı ve 30 milyon doz için firmayla opsiyonlu anlaşma sağlandığını da belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar toplam 2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye’ye ulaştı. Bakanlık, aşının Nisan’da 4,5 milyon doza ulaşacağı ve 30 milyon doz için firmayla opsiyonlu anlaşma sağlandığını da belirtti. Türkiye’ye ulaşan ve Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilen 2,8 milyon doz BioNTech aşısı, tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede saklanıyor.

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  • Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor. Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan kare kodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine, 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak” denildi.

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