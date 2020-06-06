Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs En çok burundan yayılıyor Maskeyi sadece ağzına takanlar dikkat
DÜNYA

En çok burundan yayılıyor: Maskeyi sadece ağzına takanlar dikkat

ABD’de yapılan bir araştırma koronavirüsün en çok burundan yayıldığını ortaya koydu. Prof. Dr. Güner Sönmez de, “Virüsün insanda enfekte olması için en önemli giriş kapısı burun. Virüs ağızdan ziyade burunda daha fazla hasara yol açıyor” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye koronavirüs salgınıyla ilgili normalleşme sürecine girerken, maske ve sosyal mesafe kuralları yeni hayatımızın tartışmasız önemli parçası haline geldi. Vatandaşların sokağa çıkarken hem kendisini hem de toplum sağlığını koruması için maske takması istenirken, bu istek toplumda zaman zaman karşılık bulmuyor. Bazı vatandaşların maskeyi ağız ve burunları kapatacak şekilde takmaması dikkat çekiyor.

ÜÇÜNDEN DE ÖRNEK ALINDI

İşte tam da bu noktada ABD’li bilim insanları, tüm bildiklerimizi unutturacak bir yayına imza attı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastalara otospi yapan uzmanlar, bu kişilerin ağız, burun ve nefes borularından örnekler aldı. Akciğer üst ve orta kısımlarından parçalar alarak kültür yapan uzmanlar, buralarda virüsün üreyip üremediğini yine mikroskopta detaylı bir biçimde inceledi. Ayrıca virüsle enfekte olan kişilerden de sürüntü örnekleri alınarak inceleme yapıldı.

DETAYLI İNCELEME

Virüsün hücre içine girmesi, bağlanması ve enfeksiyon üretmesi için ihtiyacı olan “ACE reseptörü” ile ilgili yapılan detaylı incelemeye göre, burundan ciğerlere indikçe ACE reseptörlerinin azaldığı, en yoğun olarak ise burunda olduğu sonucuna varıldı. ACE reseptörünün virüs alıcısı gibi olduğuna dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Profesörü Güner Sönmez şunları söyledi: “Bu reseptörler virüs alıcısı gibi, bunlar olmadan virüs vücuda girip enfeksiyon üretemiyor.

VİRÜSÜN GİRİŞ KAPISI

Bu araştırmaya göre, virüsün insanda enfekte olması için en önemli giriş kapısı burun. Çünkü ACE reseptörü burunda yer alıyor. Çevrenizde görmüşsünüzdür. Maskeler ağızlara gelecek şekilde takılıyor, burun açıkta kalıyor. Bu yayına göre virüs ağızdan ziyade burunda girerek daha fazla hasara yol açıyor. Dolayısıyla ağzımızı açıp, burnumuzu kapatırsak daha iyi korunuruz desek yanlış olmaz.”

BURNU DA KORUYUN

Virüsün burna uğradıktan sonra hemen akciğere inmediğini söyleyen Sönmez, “Burada enfeksiyon yapıyor, biz nefes alıp verirken bu damlacıklar, antijenler, epitel döküntü dediğimiz burundan kopan hücre parçacıkları ve enfeksiyon ajanları soluk borusuna ve akciğerlere iniyor zaten. Dolayısıyla burunda enfeksiyon oluştuğunda o enfeksiyon ajanları bizim soluğumuzla, yutkunarak burun enfeksiyonları solunumla nefes borusuna oradan da akciğere iletmiş oluyoruz. Virüs solunumla akciğere iniyor. Aşağıda enfeksiyon oluşturuyor. Bu çalışmayla burnu koruyacak şekilde maske takmanın çok önemli olduğu bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu” dedi.

Dezenfektan mantığıyla tedavi önerisi

  • Kuzey Karolina Üniversitesi, Duke Üniversitesi, Case Western Reserve Üniversitesi, Joan & Sanford I. Tıp fakültesi, Weill Cornell Tıp Bilimleri Enstitüsü ve Çin’de bulunan Shantou Üniversitesi’nden uzmanların bir araya gelerek hazırladığı bilimsel yayının bir önemli sonucu da hastalığın tedavisine ışık tutacak nitelikte. Uzmanlar, erken dönemde enfekte olan bir kişiye burna yönelik uygulanacak tedaviyle hastalığın ağırlaşmadan önlenebileceğine dikkat çekiyor. Virüsü etkisiz hale getiren bazı antikorlar ve antiviral ilaçların sprey haline getirilerek, burna sıkılabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu sayede virüsün akciğere inmesinin önlenebileceğine işaret ediyor. Virüslerin dezenfektanlarla etkisiz hale geldiğini hatırlatan Prof. Sönmez, “Dezenfektan mantığıyla, mesela interfenon isimli bir ilaç var. Bu ilacı biz başka virüslerde kullanıyoruz. Göz kısmında adeno virüs enfeksiyonu olduğunda bu ilacı göze sıkıyoruz. Daha spesifik ajanlar buruna sıkılarak insanların hasta olmasını engelleyebilir. Erken dönemde pozitifse hastalığın yayılmasını da engelleyebilir” diye konuştu.

Bakan Koca’dan maske kullanıma sert eleştiri: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış
KORONAVİRÜS
Bakan Koca’dan maske kullanıma sert eleştiri: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış
Abone Ol Google News
Allahın azametini anlatıyordu

Allah'ın azametini anlatıyordu

"Her şey onun emriyle oluverir" dedikten saniyeler sonra deprem yaşandı.
Kapalı Maraş KKTC toprağıdır

Kapalı Maraş
KKTC toprağıdır

Oktay'dan Rum Kesimi'ne net mesaj.
İdlibden acı haber

İdlib'den acı haber

Bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı.
Koronavirüse karşı <br>üçlü savunma

Koronavirüse karşı
üçlü savunma

İşte yeni normalin vazgeçilmezleri.
Malatya'da <br>deprem oldu

Malatya'da
deprem oldu

Yirmi evde ağır hasar tespit edildi.
İyileşen hasta <br>hızla aratacak

İyileşen hasta
hızla aratacak

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.

Hafter'in <br>ceset deposu

Hafter'in
ceset deposu

​İşkence edilmiş 106 ceset bulundu.
2010-2011'de<br>şike yapılmıştır

2010-2011'de
şike yapılmıştır

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran sözler.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Yüzde 93'ü <br>65 yaş üstü

Yüzde 93'ü
65 yaş üstü

Türkiye'deki ölümlerin istatistikleri açıklandı.
İşte yerli <br>korona kitleri

İşte yerli
korona kitleri

Bakan Varank, yerli kitleri ilk defa TVNET'te gösterdi.
Tüm illere Millet Bahçesi müjdesi

Tüm illere Millet Bahçesi müjdesi

Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.
Hafter milisleri<br> kenti terk etti

Hafter milisleri
kenti terk etti

​Libya ordusu ilerlemeye devam ediyor.
Yeni istihdam kalkanı yolda

Yeni istihdam kalkanı yolda

​Bakan Albayrak, ekonomistlerle bir araya geldi.
Bakan Akar denetimde

Bakan Akar denetimde

Sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.