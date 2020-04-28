En fazla ceza 20 yaş altına: 45 bin gence işlem yapıldı

Yasaklara büyük oranda uyum sağlanırken, uymayanlar hakkında ise idari ve adli işlem gerçekleştirildi. Sokağa çıkma yasaklarına uymayan 74 bin 590 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

46 BİN GENCE İŞLEM

22 Mart itibariyle 65 yaş ve üstü 8 milyon vatandaşı kapsayan sokağa çıkma yasağına uymayan 15 bin 218 kişiye para cezası kesildi, 222 kişiye de adli işlem gerçekleştirildi. Yine İçişleri Bakanlığınca 3 Nisan’da yayımlanan genelge ile 81 ilde 20 yaş ve altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 25 milyona yakın kişiyi kapsayan yasağın başladığı tarihten bu yana 20 yaş altı 46 bin 716 kişiye idari işlem, 178 kişiye ise adli işlem yapıldı.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT

Türkiye genelinde emniyet ve jandarma birimleri pazar yerleri, marketler/süpermarketler gibi iş yerleri ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ile maske takma zorunluluğuna yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, sosyal mesafe kuralına uymayan 45 bin 496 kişiye idari işlem yapılırken, 326’sı için adli işlem başlatıldı. Asker uğurlaması yasağına uymayan 35 kişiye idari, 3 kişiye de adli işlem uygulandı. Market yasağına uymayan 1230, şehir içi ve şehirler arası ulaşım kurullarına uymayan 7 bin 45 kişi hakkında idari işlem yapıldı.