Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs En fazla ceza 20 yaş altına 45 bin gence işlem yapıldı
TÜRKİYE

En fazla ceza 20 yaş altına: 45 bin gence işlem yapıldı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında birçok tedbir hayata geçirildi. Bu kapsamda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta üç kez sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yasaklara büyük oranda uyum sağlanırken, uymayanlar hakkında ise idari ve adli işlem gerçekleştirildi. Sokağa çıkma yasaklarına uymayan 74 bin 590 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

46 BİN GENCE İŞLEM

22 Mart itibariyle 65 yaş ve üstü 8 milyon vatandaşı kapsayan sokağa çıkma yasağına uymayan 15 bin 218 kişiye para cezası kesildi, 222 kişiye de adli işlem gerçekleştirildi. Yine İçişleri Bakanlığınca 3 Nisan’da yayımlanan genelge ile 81 ilde 20 yaş ve altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 25 milyona yakın kişiyi kapsayan yasağın başladığı tarihten bu yana 20 yaş altı 46 bin 716 kişiye idari işlem, 178 kişiye ise adli işlem yapıldı.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT

  • Türkiye genelinde emniyet ve jandarma birimleri pazar yerleri, marketler/süpermarketler gibi iş yerleri ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ile maske takma zorunluluğuna yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, sosyal mesafe kuralına uymayan 45 bin 496 kişiye idari işlem yapılırken, 326’sı için adli işlem başlatıldı. Asker uğurlaması yasağına uymayan 35 kişiye idari, 3 kişiye de adli işlem uygulandı. Market yasağına uymayan 1230, şehir içi ve şehirler arası ulaşım kurullarına uymayan 7 bin 45 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Ceza yazılan genç kız: Canım istedi çıktım, çekmeyin, babam görecek cezayı
FOTOĞRAF 4
Title
Bu sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden gen kız, Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı dedi.
Title
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlere devam ediyor.
Title
Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimlerde sokağa çıkanları evlerine gitmeleri konusunda uyaran ekipler, sokağa çıkması yasaklanan kişilere yönelik de kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde S.Y.'nin 19 yaşında olduğunun tespit edilmesi üzerine polisler, Kabahatler Kanunu kapsamında genç kıza 392 lira idari para cezası yazıldı.
Title
Ceza işlemi uygulanırken gazetecilerin sokağa çıkma yasağının olduğunun hatırlatılıp 'Neden sokağa çıktınız?' sorusu üzerine S.Y., Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı dedi.
Ceza yazılan genç kız: Canım istedi çıktım, çekmeyin, babam görecek cezayı
Kahramanmaraş'ta yasak olmasına rağmen sokağa çıkan S.Y.'ye polis tarafından 392 lira idari para cezası kesildi.


Abone Ol Google News
Alçaksınız, Düşmansınız, İslamofobiksiniz!

Alçaksınız, Düşmansınız, İslamofobiksiniz!

Hedefinde İslam ve Müslümanlık olan bildiri karşısında Türkiye ayağa kalktı.
O kahramanların hakkı ödenmez

O kahramanların hakkı ödenmez

​5 haftadır evlerinden ve çocuklarından uzakta canla başla çalışıyorlar.
Tünelin ucundaki ışık göründü

Tünelin ucundaki ışık göründü

​Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize sahip çıktık.
Kendini devlet başkanı ilan etti

Kendini devlet başkanı ilan etti

​Darbeci Hafter, Suheyrat Anlaşması'nı tanımadığını açıkladı.
Karamsar tablo

Karamsar tablo

DSÖ: ​Salgın, bitme noktasından çok uzak.
Türkiye<br>ayağa kalktı!

Türkiye
ayağa kalktı!

LGBT lobisine toplumun tüm kesimlerinden tepki.

Düşüş sürüyor

Düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.

Çifte bayram istiyoruz

Çifte bayram istiyoruz

Hafta sonu kısıtlaması bayram sonuna kadar sürecek.
İzmir kilitlendi!

İzmir kilitlendi!

Güneşi görüp koronavirüsü unuttular...
Akıl alır gibi değil!

Akıl alır gibi değil!

Pazarda adım atacak yer yok...
İsveçli bakan güldürdü

İsveçli bakan güldürdü

​Korona hastasına ambulans göndermeyen sağlık sistemlerini övdü.
LGBT lincine<br>CHP de katıldı!

LGBT lincine
CHP de katıldı!

Kur'an ayetlerine 'nefret dili' dedi.
Odatv'den mi korkuyorsunuz!

Odatv'den mi korkuyorsunuz!

LGBT lobisine sessiz kalanlara sert tepki.
Teşekkür edemediler!

Teşekkür edemediler!

​Yunanistan Türkiye'nin yardımını görmezden geldi.
LGBT lobisi <br>baroya soruşturma

LGBT lobisi
baroya soruşturma

Ali Erbaş'ı hedef gösterip linç ettirdiler...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.