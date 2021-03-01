​Engel tanımıyoruz

Olumsuz hava koşullarından dolayı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların evlerine ulaşmak için ekip olarak yoğun bir gayret gösterdiklerini dile getiren Seven, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok zorlandığımız zamanlar oldu. Kar nedeniyle bata çıka geldiğimiz yerler oldu. Çığ riskinin olduğu yerlerden de geçtik. Bu gibi şartları diğer kurumlarla işbirliği içinde hem kendi hem de halkın sağlığını riske atmadan aşılamalarımızı yaptık. Halkımız bizi çok iyi ağırlıyor. Çalışmalarımızdan da çok memnun kalıyorlar. Şu ana kadar yüzlerce aşı yaptık ve kimsede bir sıkıntı çıkmadı. İnşallah bundan sonra da çıkmaz. Bu anlamda halkımızın içi rahat olsun. Hep birlikte toplumun bağışıklığını sağlayarak, bu zor zamanları atlatacağımızı umuyoruz.”