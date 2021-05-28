​Engellilere aşı başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına yeni bir grubun daha eklendiğini duyurdu. Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandığını bildirdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşı programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini belirterek, “Bugünden (dün) itibaren tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin.” ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da engelli vatandaşların aşılama programına alınması nedeniyle Bakan Koca’ya teşekkür etti.

Fahrettin Koca

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

1 HAZİRAN’DAN SONRA SIRA 50 YAŞ ÜZERİNDE

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, önceki gün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapmıştı. “1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak” bilgisini paylaşan Koca, “Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık” dedi. Koca, “Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim. Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili yeni planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, 26 Mayıs saat 23.30 itibarıyla 28 milyon 398 bin 414’e ulaştı.

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Yaşa bağlı aşılama en doğrusu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurgül Ceran, aşı randevusuna gelmeyenler nedeniyle aşılamanın tüm gruplara açılması önerisini “Yaşa bağlı olarak düzenli bir aşılama en doğrusu” şeklinde değerlendirdi. Prof. Ceran, Türkiye’nin temel hedefinin toplumun yüzde 70’inin aşı olması olduğunun altını çizdi. Prof. Ceran, son olarak 50 yaş grubu için aşı randevusunun açılacağını hatırlattı. Aşılamada yaş sınırlamasının tamamen kalkması durumunda çok büyük bir kargaşanın çıkabileceğini belirten Prof. Ceran, “Onun için belli bir kural çerçevesinde yapmak lazım. 18 yaşın riski çok az, 30 yaş ve üstü daha riskli ve daha şiddetli hastalığı geçiriyor. O nedenle 50 yaş tamamlanırsa 40 yaş aşılanacak sonra 30 yaş en son 18 yaş üzerindeki herkese aşı yapılır. Kural dahilinde aşılama yapılmalıdır öbür şekilde çok zor. Böylesi daha kolay, yeter ki düzenli gelsin. Yeter ki aşı gelsin! Yaşa bağlı olarak düzenli bir aşılama en doğrusu.” Vakaların istenilen kadar düşmediğini dile getiren Prof. Ceran, “Açılmalar olacak ancak insanların dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü dikkat etmediğinde bu sayılar bir anda artıyor. Eğer aşılanırsak ve aşılama ne kadar hızlı yapılırsa ve eylüle kadar tamamlanırsa o kadar rahatlarız. Bir daha bu kadar kapanmaya ihtiyaç duymayız” diye konuştu.