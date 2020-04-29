FDA koronavirüs tedavisi için ilk ilacı onaylamayı planlıyor

New York Times'ta yer alan habere göre FDA'dan üst düzey bir yönetim yetkilisi, kovid-19 hastalarını tedavi etmek için test edilen deneysel bir antiviral ilaç olan remdesivir için acil kullanım yetkisini çarşamba günü erken saatlerde duyurmayı planlıyor.
OLUMLU SONUÇLAR ALDIKLARINI DUYURDULAR
- Bununla birlikte, ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences, bugün akşam saatlerinde yaptığı remdevisir ilacının koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmasına ilişkin olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamanın ardından Gilead hisseleri borsada yüzde 9 değer kazandı. Haber ayrıca ABD borsalarında yukarı yönde bir hareketlenme yarattı.
Remdesivir koronavirüs tedavisinde denenen ilaçlardan biri. Aşı çalışmaları devam ederken hastaneler bu ilacı koronavirüse yakalanmış hastaların tedavisinde kullanıyor.