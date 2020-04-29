FDA koronavirüs tedavisi için ilk ilacı onaylamayı planlıyor

New York Times'ta yer alan habere göre FDA'dan üst düzey bir yönetim yetkilisi, kovid-19 hastalarını tedavi etmek için test edilen deneysel bir antiviral ilaç olan remdesivir için acil kullanım yetkisini çarşamba günü erken saatlerde duyurmayı planlıyor.

OLUMLU SONUÇLAR ALDIKLARINI DUYURDULAR

Bununla birlikte, ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences, bugün akşam saatlerinde yaptığı remdevisir ilacının koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmasına ilişkin olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamanın ardından Gilead hisseleri borsada yüzde 9 değer kazandı. Haber ayrıca ABD borsalarında yukarı yönde bir hareketlenme yarattı.

Remdesivir koronavirüs tedavisinde denenen ilaçlardan biri. Aşı çalışmaları devam ederken hastaneler bu ilacı koronavirüse yakalanmış hastaların tedavisinde kullanıyor.

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