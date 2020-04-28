Fransa’da korona nedeniyle evde kalan halk ekmek yapmaya başladı: Fırınlarda satışlar azaldı

Fransa’da sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle insanlar evlerinde ekmek yapmaya başlayınca ekmek satışı azaldı.
- Koronavirüsün yayılmasıyla ekmek satışında önemli düşüş yaşandığı belirtildi. Fırınların satışında düşüş yaşanırken, ülkede her yıl 6 milyar somun ekmek tüketiliyordu. Korona virüsün yayılmasına yönelik prosedürlerinin sıkılaştırılmasıyla, Fransızlar son haftalarda un dahil olmak üzere ekmek yapmak için gerekli malzemelere yoğun talep gösterdi. Bu nedenle bazı marketlerde un stokları tükendi.
Öte yandan Fransa’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 293’e, vaka sayısı 165 bin 842’ye yükseldi.