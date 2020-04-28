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Koronavirüs Fransada korona nedeniyle evde kalan halk ekmek yapmaya başladı Fırınlarda satışlar azaldı
DÜNYA

Fransa’da korona nedeniyle evde kalan halk ekmek yapmaya başladı: Fırınlarda satışlar azaldı

Koronavirüsün yayılmasının ardından karantina kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymak zorunda kalan Fransızlar, fırınlara gidemedikleri için evde ekmek yapmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Fransa’da sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle insanlar evlerinde ekmek yapmaya başlayınca ekmek satışı azaldı.

  • Koronavirüsün yayılmasıyla ekmek satışında önemli düşüş yaşandığı belirtildi. Fırınların satışında düşüş yaşanırken, ülkede her yıl 6 milyar somun ekmek tüketiliyordu. Korona virüsün yayılmasına yönelik prosedürlerinin sıkılaştırılmasıyla, Fransızlar son haftalarda un dahil olmak üzere ekmek yapmak için gerekli malzemelere yoğun talep gösterdi. Bu nedenle bazı marketlerde un stokları tükendi.

Karantina modası: Evde ekmek yapmak
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Karantina modası: Evde ekmek yapmak
Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapananlar ekmek yapmaya başladı. Marketlerde un ve maya en çok satılan ürünler haline geldi.

Öte yandan Fransa’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 293’e, vaka sayısı 165 bin 842’ye yükseldi.

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