Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi

Koronavirüs krizinde sınıfta kalan ancak yorumcular tarafından 'başarılı' ilan edilen Almanya bunu nasıl başardı?

Almanya hem dünyada hem de Avrupa'da korona krizinde sınıfta kaldı. Ülke 4 bin 642 ölümle, yüzde 3.1 ölüm/vaka oranıyla, nüfusuna göre ölüm oranıyla hem Avrupa hem de dünyanın en başarısız sınavını veren ülkeleri arasında yer alıyor. Avrupa'da en çok kayıp verenler sıralamasında ise 6. sırada olan Almanya, televizon yorumcularına göre 'başarılı' ilan ediliyor. Peki Almanya bunu nasıl başardı?



