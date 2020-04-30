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Koronavirüs Gazzede koronavirüs nedeniyle çalışanların yüzde 73ü işsiz kaldı
DÜNYA

Gazze'de koronavirüs nedeniyle çalışanların yüzde 73'ü işsiz kaldı

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, abluka altındaki Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışanların yüzde 73'ünün işini kaybettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinden 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok kurumun işleyişinin durduğu, istihdamın azaldığı ve çalışanların yüzde 73'ünün işsiz kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, yaşanan kriz ve alınan önlemlerden işçilerin ve ailelerinin olumsuz etkilendiği aktarıldı.

  • İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze ekonomisinin kötü durumda olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma ablukanın kaldırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

Gazze'de şu ana kadar 17 koronavirüs vakası tespit edildiği açıklanmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon 500 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Yaklaşık 14 yıldır abluka altındaki Gazze halkı ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

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