Google KKTC'yi sonunda tanıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Erdoğan burada bir süre sağlık çalışanlarıyla da sohbet etti.

