​Hatırlatma dozu istediğiniz aşı olabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, aşılama sürecini ve pandemi dönemindeki son gelişmeleri değerlendirdi.
HATIRLATMA AŞILARI EKSİK
- Hasöksüz, özellikle son zamanlarda yoğun bakımda olan ve hayatını kaybeden kişilere bakıldığında bunların ya aşısız ya da hatırlatma dozları yapılmayan kişiler oldukları görüldüğünü vurguladı. Yapılan çalışmalarda hastalığı atlatan kişilerde veya aşı olan kişilerde, koruyucu antikorların ortalama 45 günde yarıya indiğini söyleyen Hasöksüz, “Bu durumda yeni varyantların antikorlardan kaçma olasılığını da düşünerek Sağlık Bakanlığı tarafından hastalığı atlatan veya 2 doz aşı olan kişilere 3 ay sonra hatırlatma dozu yapılması tavsiye edilmektedir” diye konuştu.
65 YAŞ ÜSTÜ mRNA’YI TERCİH ETMELİ
Vatandaşların 3 ay sonra yapılacak hatırlatma dozlarını istedikleri aşı ile yaptırabileceğini dile getiren Hasöksüz, “Benim kişisel önerim 65 yaş üzeri kişilerin mRNA gibi yüksek antikor oluşturan aşıları olmaları yönünde olacaktır” dedi. Geliştirilen farklı türden aşıların etkinlikleri ve yan etkileri birbirinden farklı olabildiğini söyleyen Hasöksüz, “Bu noktada hastalığın getirdiği olumsuzluklar ile aşıya bağlı yan etkiler karşılaştırıldığında, tartışmasız şekilde hemen tüm sağlık otoriterleri aşının uygulanmasını tavsiye etmektedirler” ifadesini kullandı.