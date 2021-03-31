​Havalimanlarında 469 bin kişiye test​

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na kurulan PCR test merkezlerinde 9 aylık dönemde 469 bin 735 yolcu koronavirüs testi yaptırırken, 4 bin 875 yolcunun testi pozitif çıktığı öğrenildi.
- Salgın nedeniyle Temmuz 2020’de hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurulan PCR test merkezi yolculara hizmet vermeye devam ediyor.
Havalimanlarında kurulan günlük 5 bin test kapasiteye sahip PCR test merkezine gelen yolculardan alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboratuvarlarda işlenerek 2 ila 4 saat arasında yolcuya bildiriliyor.