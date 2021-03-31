​Havalimanlarında 469 bin kişiye test​

Yolcular, 250 TL’ye yaptırdıkları bu testlerin sonuçlarını bankolardan alırken, e-devlet ve e-nabız üzerinden de öğrenebiliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na kurulan PCR test merkezlerinde 9 aylık dönemde 469 bin 735 yolcu koronavirüs testi yaptırırken, 4 bin 875 yolcunun testi pozitif çıktığı öğrenildi.

KORONAVİRÜS Üç koronavirüs mutasyonu, Esenboğa Havalimanı'ndaki merkezde aynı anda belirlenebilecek

Salgın nedeniyle Temmuz 2020’de hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurulan PCR test merkezi yolculara hizmet vermeye devam ediyor.

Havalimanlarında kurulan günlük 5 bin test kapasiteye sahip PCR test merkezine gelen yolculardan alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboratuvarlarda işlenerek 2 ila 4 saat arasında yolcuya bildiriliyor.