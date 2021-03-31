Koronavirüs Havalimanlarında 469 bin kişiye test
TÜRKİYE

​Havalimanlarında 469 bin kişiye test​

Havalimanlarında 469 bin kişiye test

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na kurulan PCR test merkezlerinde 9 aylık dönemde 469 bin 735 yolcu koronavirüs testi yaptırırken, 4 bin 875 yolcunun testi pozitif çıktığı öğrenildi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
​Havalimanlarında 469 bin kişiye test​
Yolcular, 250 TL’ye yaptırdıkları bu testlerin sonuçlarını bankolardan alırken, e-devlet ve e-nabız üzerinden de öğrenebiliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na kurulan PCR test merkezlerinde 9 aylık dönemde 469 bin 735 yolcu koronavirüs testi yaptırırken, 4 bin 875 yolcunun testi pozitif çıktığı öğrenildi.

Üç koronavirüs mutasyonu, Esenboğa Havalimanı'ndaki merkezde aynı anda belirlenebilecek
KORONAVİRÜS
Üç koronavirüs mutasyonu, Esenboğa Havalimanı'ndaki merkezde aynı anda belirlenebilecek
  • Salgın nedeniyle Temmuz 2020’de hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurulan PCR test merkezi yolculara hizmet vermeye devam ediyor.

Havalimanlarında kurulan günlük 5 bin test kapasiteye sahip PCR test merkezine gelen yolculardan alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboratuvarlarda işlenerek 2 ila 4 saat arasında yolcuya bildiriliyor.

Özbek yolcu, İstanbul Havalimanı'nda kaçak korona virüs ilaçlarıyla yakalandı
OYNAT 00:56
Özbek yolcu, İstanbul Havalimanı'nda kaçak korona virüs ilaçlarıyla yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda Özbekistan uyruklu kadın yolcu kaçak korona virüs ilaçlarıyla yakalandı. Yolcunun üzerinde yapılan aramada 174 adet korona virüs ilacı ve 50 adet farklı marka cep telefonu ele geçirildi.

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