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TÜRKİYE

Herkes olursa pandemi biter

Herkes olursa pandemi biter

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, herkesin aşı olması halinde pandeminin biteceğini bildirdi. Prof. Dr. Hasöksüz, aşı çalışmalarını değerlendirdi. Hasöksüz, dünyada hiç kimsenin Çin aşısının koruyuculuk süresini bilmediğini kaydederek “Çünkü aşılamanın üzerinden bir zaman geçmedi” ifadelerini kullandı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Mustafa Hasöksüz
Mustafa Hasöksüz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, herkesin aşı olması halinde pandeminin biteceğini bildirdi.

  • Prof. Dr. Hasöksüz, aşı çalışmalarını değerlendirdi. Dünyada hiç kimsenin Çin aşısının koruyuculuk süresini bilmediğini kaydeden Prof. Hasöksüz, şöyle konuştu: “Çünkü aşılamanın üzerinden bir zaman geçmedi.”

ÖMÜR BOYU AŞI OLMAZ

“Üzerinden 6 ay, 1 yıl geçsin o zaman aşının ne kadar koruduğunu söyleyebileceğiz. Benim tahminim 6-8 ay gibi koruyuculuğu olacak. Belki de 1 yıl koruyacak. Bilmiyoruz ki. Biz ömür boyu aşılarla devam etmeyeceğiz. Çünkü aşıda herkes aşı konusunda yardımcı olursa, herkes aşı olursa bu pandemiyi bitireceğiz. Bu hastalık her eve veya aileye özgü aşılama değil toplumsal mücadeledir. Toplumsal mücadelede popülasyonun yüzde 60’dan fazla yüzde 70’i gibi popülasyonun aşı olması lazım.”

KARAR DOKTORLARDA

  • Kronik rahatsızlığı olan çocukların aşılanması konusunda Hasöksüz, “Her hastalığın doktoru karar verecek. Hastalıkları sınıflandırma şansımız yok. Çocuğun aşı olup olmayacağına doktoru karar verecek. Fakat ilk aşamada değil. Belki 2. ve 3. aşamada çocuklar aşı olabilir. Çocuklar ve gençler daha ileri ki zamanlarda aşı olacak” dedi.
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