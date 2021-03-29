​HES hileleri hepimizi riske atıyor

Koronavirüsle mücadelede mart başında kontrollü sürecine geçilmesiyle birlikte yükselişe geçen günlük vaka sayıları 30 bini aştı. Ancak kurallara uymayanlar ya da var olan kurallarda hile yapanlar adeta başkalarının canına kast ediyor. Oysa temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından çok önemli.

HAYAT İstanbul'da yeni HES kodu uygulaması başladı: Kahvehane, berber, nikah salonu, spor salonlarına kodu olmayan giremeyecek

EN KRİTİK UYGULAMA

Salgın sürecinde devreye alınan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması da mücadelenin en kritik adımlarından biri. Şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığında, kamu kurumlar, AVM, restoran ve kafe gibi yeme içme yerlerinde ve daha birçok yerde zorunlu olan HES uygulaması, vatandaşların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadıklarının takibine destek oluyor.

FOTOĞRAF 18 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, vaka sayısındaki devam eden artış Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 3 Mart'ta haritadaki kırmızı oranı artarken, bugün ise vaka sayılarındaki yükselişe paralel olarak kent merkezi büyük oranda kırmızı renkle kaplandı. Bu arada, bugün hafta sonu olması nedeniyle soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen bazı vatandaşlar Atakum İlçesinde deniz kenarına giderek sahilde bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı, çocuklar ise parklarda oynadı. Samsun'da vakaların artmaya devam ettiğini belirten Gülcan Özdemir, Vakalar arttı çünkü gençlerimiz dikkat etmiyorlar, insanlarımız dikkat etmiyorlar. Maske takmıyorlar, Covid-19 olanlar dışarı çıkıyorlar. Allah'tan HES kodu var, insanları durduruyorlarmış HES kodunda Covid-19 olmasına rağmen hala inkar edenler bile oluyor. Kendimize dikkat etmemiz lazım, maskeye dikkat etmemiz lazım, evlerden mümkün mertebe dışarı çıkmamamız lazım. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmıyorum herkesin kendisini sakınması lazım. Yazık günah değil mi? Başka insanların hakkına giriyorlar dedi. Maske takmayanların kendilerini kandırıp ateşe attıklarını söyleyen Nejat Palisoğlu, Kendisine saygısı olmayanını kimseye saygısı olmaz. Bu bataktan kurtulmamız için kendimizi dezenfekte etmemiz lazım, kanunlara uymamız lazım. Ben evden dışarı çıkmıyorum, kimseye yaklaşmıyorum, çift maske takıyorum. Biz hasta olursak devlete de yük oluyoruz. Fedakar doktorlarımız, hemşirelerimiz bizim için görev yapıyorlar. Hasta olup saklayanlar da oluyor. Madem sen hastasın, acısını biliyorsun, başkalarına da tattırma bu acıyı. Birlik beraberlik her şeyi yener, böyle bu koronadan kurtulabiliriz diye konuştu. Artan vaka sayıları sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri sokağa indi. Ellerinde pankart ve megafonla halka seslenen öğrenciler, vatandaşları korona virüse karşı uyardı. OMÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan OMÜ Sağlık Topluluğu ise ellerinde pankartlar ve megafonla şehrin en kalabalık caddelerini dolaşarak insanları korona virüse karşı uyardı. Özellikle her gün binlerce insanın geçiş güzergâhında bulunan Mecidiye Caddesi’nde tıp öğrencileri, ellerinde Kırmızıya Savaş Açtık, Sen Mavi Ol, Biz Denizi Unuturuz, Ayrı Olmak Bir Olmanın En Güzel Yolu yazılı dövizlerle Samsun halkını daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti. Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Kaan Can Atalay ise megafonla insanlara seslenerek, Bize kırmızı hiç yakışmıyor. Önlem al. Sağlıkla kal dedi. Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Kaan Can Atalay ise megafonla insanlara seslenerek, Bize kırmızı hiç yakışmıyor. Önlem al. Sağlıkla kal dedi. Kentte, soğuk ve rüzgârlı havaya rağmen bazı vatandaşlar deniz kenarına giderek sahilde bisiklet sürüp, yürüyüş yaparken, çocuklar ise parklarda oyun oynadı. Kentte, soğuk ve rüzgârlı havaya rağmen bazı vatandaşlar deniz kenarına giderek sahilde bisiklet sürüp, yürüyüş yaparken, çocuklar ise parklarda oyun oynadı. Kentte, soğuk ve rüzgârlı havaya rağmen bazı vatandaşlar deniz kenarına giderek sahilde bisiklet sürüp, yürüyüş yaparken, çocuklar ise parklarda oyun oynadı. 3 Mart'ta haritadaki kırmızı oranı artarken, bugün ise vaka sayılarındaki yükselişe paralel olarak kent merkezi büyük oranda kırmızı renkle kaplandı. 3 Mart'ta haritadaki kırmızı oranı artarken, bugün ise vaka sayılarındaki yükselişe paralel olarak kent merkezi büyük oranda kırmızı renkle kaplandı. Kentte, soğuk ve rüzgârlı havaya rağmen bazı vatandaşlar deniz kenarına giderek sahilde bisiklet sürüp, yürüyüş yaparken, çocuklar ise parklarda oyun oynadı. Kentte, soğuk ve rüzgârlı havaya rağmen bazı vatandaşlar deniz kenarına giderek sahilde bisiklet sürüp, yürüyüş yaparken, çocuklar ise parklarda oyun oynadı. Samsun'da HES haritası kırmızıyla kaplandı tıp öğrencileri sokağa indi Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kent merkezi Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplanınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri sokağa indi. Ellerinde pankart ve megafonla halka seslenen öğrenciler, vatandaşları korona virüse karşı uyardı. BiP'te paylaş

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EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YETERLİ DEĞİL

Ancak karantinada olması gereken bazı ‘uyanık’ vatandaşların HES kodunda da hile yaparak toplum sağlığını riske attığı belirlendi. Özellikle AVM ve restoranlarda görevlilerin, müşterinin HES kodunu “göster-geç” yaparak dikkatsiz kontrol ettiği ifade ediliyor. Vatandaşlar da bu boşluktan yararlanıyor. Karantinada olması gereken kişiler, daha önceden aldığı güncel olmayan HES kodunun risksiz yazan kısmının ekran görüntüsünü veya başkasının HES kodunun ekran görüntüsünü görevliye gösteriyor. Hatta aslında bir ayrıcalık olmamasına rağmen kendisini aşı olmuş gibi gösteren ekran görüntüsünü kullanarak mekanlara girenler bile var.