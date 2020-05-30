Heyecanlıyız: Kafe ve restoranlarda hazırlıklar başladı

Restoranların 1 Haziran’da yeniden açılacak olması işletme sahiplerini ve çalışanlarını sevindirdi. Sektör temsilcileri, bu kararı bekledikleri için işletmelerini büyük oranda hazırda tuttuklarını, açılmak için sabırsızlandıklarını bildirdi. Kararın açıklanmasıyla birlikte harekete geçen işletme sahipleri, restoran ve kafeleri pazartesi gününe yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

MEKANLAR TEMİZLENDİ

Yeniden hizmet vermeye başlayacak olan restoran ve kafelerde hazırlık yapılıyor. Açılış hazırlıkları yapan Bağdat Caddesi’ndeki restoranlarda, camlar silindi, yerler, masalar, sandalyeler ile mutfak ve diğer kapalı alanlar özel solüsyonlarla dezenfekte edildi. Mekanlar, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi temizlik çalışmalarını tamamladı.

SABIRSIZLANIYORUZ

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Sektör gerçekten zor duruma girmişti. Bu karar bizi ve çalışanlarımızı çok mutlu etti. Zaten bu dönemde açılmayı beklediğimiz için büyük oranda hizmet vermeye hazırdık. Belirlenecek standartlara uygun olarak açılmaya hazırız. Aslında hafta sonu kısıtlaması olmasaydı pazartesiye daha iyi hazırlanabilirdik. Ancak yine de belirlenecek kriterlere göre müşterilerimize hizmet vermek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

KURALLARA UYACAĞIZ

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan ise “Devletimizin açıkladığı 14 maddelik tedbir kurallarına özen gösterip, kılık-kıyafet, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konusunda dikkat ederek tüm sektörlerimizle beraber yeni dünya düzeninde ülke ve sektör olarak daha enerjik, daha dinamik daha kendinden emin bir şekilde yerimizi alacağız” diye konuştu. Mercan, döner sektörü olarak restoranlar, büfeler ve üretim tesisleriyle eskisinden daha güçlü, daha dinamik ve daha enerjik motivasyonla hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.