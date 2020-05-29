Koronavirüs Hindistanda koronavirüs vaka sayısında rekor artış Son 24 saatte 7 bin 466 vakanın görüldü
DÜNYA

Hindistan’da koronavirüs vaka sayısında rekor artış: Son 24 saatte 7 bin 466 vakanın görüldü

Hindistan’da koronavirüs vaka sayısında rekor artış: Son 24 saatte 7 bin 466 vakanın görüldü

Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında günlük bazda en yüksek artışın kaydedildiği son 24 saatte 7 bin 466 vakanın görüldüğü açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Ülkede virüs kaynaklı vaka sayısının 165 bin 799’a ulaştığı açıklandı.
Ülkede virüs kaynaklı vaka sayısının 165 bin 799’a ulaştığı açıklandı.

Nüfusu 1.3 milyar olan Hindistan’da son 24 saat içerisinde 7 binden fazla kişide koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Bu sayı, ülkede bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısında rekor oldu.

Hindistan’da salgının başladığı günden bu yana bir günde tespit edilen en yüksek koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Ülkede son 24 saat içerisinde 7 bin 466 yeni vaka tespit edildi. Ülkede virüs kaynaklı vaka sayısının 165 bin 799’a ulaştığı açıklandı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 4 bin 711’e yükseldiği belirtildi.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 5 milyon 909 bini aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 5 milyon 909 bini aştı

Ülkede koronavirüs tedavisi gören 71 bin 106 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Hindistan’ın Maharaştra eyaleti 59 bin 546 vaka sayısı ile virüsten en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Vaka sayısında Maharaştra’yı 19 bin 372 vaka ile Tamil Nadu eyaleti, 16 bin 281 ile başkent Yeni Delhi, 15 bin 562 ile Gucarat eyaleti ve 8 bin 67 vaka ile Racastan eyaleti takip ediyor.

Hindistan'da yasağa uymayan halk polisi sopa ve taşlarla kovaladı
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Hindistan'da yasağa uymayan halk polisi sopa ve taşlarla kovaladı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Hindistan'da halk, polisi taş ve sopa ile kovaladı. O anlar Hindistan'ın koronavirüs vakalarının yüzde 75'ini oluşturan ve kırmızı bölge ilan edilen Howrah'ta yaşanan olay bir semt sakini tarafından kaydedildi.


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